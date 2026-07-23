เวียดนามยืนยันเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ ร้องวอชิงตันยุติสอบมาตรา 301

รอยเตอร์ - กระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามกล่าวว่าประเทศยังคงมุ่งมั่นที่จะนำการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ ไปสู่ข้อสรุป และเรียกร้องให้วอชิงตันยุติการสอบสวนตามมาตรา 301 กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้
การเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประชุมระหว่างมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ และเลอ ฮว่าย จุง รัฐมนตรีต่างประเทศของเวียดนาม นอกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนในกรุงมะนิลา ที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงหนทางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และปรับสมดุลการค้า
การเรียกร้องนี้เกิดขึ้นหลังจากการเจรจาระหว่างฮานอยและตลาดส่งออกรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามดำเนินมาเป็นเวลานานกว่า 1 ปี โดยภาษีนำเข้าชั่วคราวที่ 10% ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะหมดอายุลงในวันศุกร์นี้
เวียดนามเผชิญกับการสอบสวนใน 3 กรณีจากรัฐบาลทรัมป์ ที่กล่าวหาฮานอยว่าบิดเบือนการค้าผ่านกำลังการผลิตส่วนเกิน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้สินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับ
กระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามได้ออกคำแถลงว่าเวียดนามเรียกร้องให้สหรัฐฯ เร่งรัดการสอบสวนตามมาตรา 301 โดยมีข้อสรุปที่ยอมรับความพยายามของเวียดนามอย่างเต็มที่
มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าสหรัฐฯ เป็นบทบัญญัติที่อนุญาตให้มีการสอบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการค้าที่ไม่เป็นธรรม
รัฐมนตรีต่างประเทศของเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามยินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้บริษัทของสหรัฐฯ ในการขยายการลงทุนและกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศ
ทั้งนี้ ข้อมูลของรัฐบาลเวียดนามระบุว่าการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ กับเวียดนามอยู่ที่ 75,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในครึ่งแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 21% จากปีก่อนหน้า.