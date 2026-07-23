อินเดียเดินหน้ากระชับสัมพันธ์พม่าเพิ่มความร่วมมือเหมืองแร่แรร์เอิร์ธ

รอยเตอร์ - อินเดียและพม่ากำลังทำงานร่วมกันเพื่อกระชับความร่วมมือในภาคส่วนแร่หายาก หลังจากคณะผู้แทนจากอินเดียได้เดินทางเยือนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ ในขณะที่นิวเดลีกำลังแสวงหาแหล่งทางเลือกของทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ที่จีนควบคุมอย่างเข้มงวด
ในการกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมเหมืองแร่ที่เมืองมัณฑะเลย์เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตอินเดียประจำพม่าได้กล่าวถึงความร่วมมือทวิภาคีที่กำลังเติบโตขึ้นระหว่างสองประเทศในด้านแร่หายาก
ทูตอินเดียกล่าวว่าความร่วมมือในภาคส่วนเหมืองแร่นั้นได้รับแรงผลักดันอย่างมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงคณะผู้แทนจากอินเดีย 2 คณะที่ได้เดินทางเยือนพม่าในเดือนธ.ค. 2567 และในเดือนก.พ. 2569 เกี่ยวกับแร่หายากและแร่ธาตุสำคัญ
นอกจากนี้ เขายังกล่าวว่าประเด็นเรื่องแร่ธาตุหายากได้รับความสนใจในระดับสูงระหว่างการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ในช่วงเดือนพ.ค.-มิ.ย.ที่ผ่านมา
ทูตอินเดียกล่าวเพิ่มเติมว่าความต้องการของอินเดียในการใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุสำคัญควบคู่ไปกับผลประโยชน์ที่พม่าจะได้รับจากการทำเหมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ทั้งนี้ รอยเตอร์ได้รายงานว่า เกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณแร่หายากหนักทั่วโลก ถูกขุดจากเหมืองในรัฐกะฉิ่นของพม่า จากนั้นจึงส่งไปยังจีนเพื่อแปรรูปเป็นแม่เหล็กที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าและกังหันลม
นอกจากนี้ ยังรายงานอีกว่าอินเดียได้ขอตัวอย่างแร่หายากผ่านทางกองทัพเอกราชกะฉิ่น (KIA) ที่ควบคุมศูนย์กลางการทำเหมืองหลักของพม่าใกล้ชายแดนจีน
ในการประชุมเรื่องเหมืองแร่ที่เมืองมัณฑะเลย์ ทูตอินเดียกล่าวว่าบริษัทของอินเดียที่เข้าร่วม ประกอบด้วยบริษัท IREL, NTPC Mining, Himadri Specialty, Oceanic Sands, PrNd Metal & Magnets และ Jai Puri Holdings ขณะที่บริษัท Midwest มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับพม่าในช่วงหลายเดือนและหลายปีที่ผ่านมา แต่ไม่ได้ระบุถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมดังกล่าว
ก่อนหน้านี้ รอยเตอร์รายงานว่าบริษัท IREL ที่เป็นกิจการเหมืองแร่ของรัฐ และบริษัท Midwest Advanced Materials ของเอกชน เป็นหนึ่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการหารือเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการเก็บรวบรวมและขนส่งตัวอย่างจากเหมืองที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ KIA.