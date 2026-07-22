สธ.ลาวหวั่นคนตื่นกระแสข่าวซื้อขายอวัยวะ สั่ง รพ.BLL หยุดรับผู้ป่วยใหม่ชั่วคราว

MGR Online - กระทรวงสาธารณสุขลาว สั่งโรงพยาบาล BLL ในเวียงจันทน์ หยุดรับผู้ป่วยใหม่ชั่วคราว เปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ หลังชุมชนออนไลน์ตื่นข่าวเป็นแหล่งซื้อขาย-ปลูกถ่ายอวัยวะผิดกฏหมาย ให้กับผู้ป่วยชาวจีน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 กรมการแพทย์และฟื้นฟูหน้าที่การงาน กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ได้มีหนังสือแจ้งการ เลขที่ 1462/กปฟ ถึง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล BLL เรื่อง ระงับการให้บริการรักษาพยาบาลเป็นการชั่วคราว
หนังสือแจ้งการ อ้างถึงกฏหมายว่าด้วยการรักษาพยาบาล(ฉบับปรับปรุง) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 , ดำรัสว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2566 , ดำรัสว่าด้วยโรงพยาบาลเอกชน ลงวันที่ 28 เมษายน 2557 รวมถึงความสนใจของสังคมต่อกระแสข่าวที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ในขณะนี้ และการตกลงในที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2569
เนื้อหาในหนังสือแจ้งการเขียนว่า กระทรวงสาธารณสุขถือว่าการรักษาพยาบาลต้องยึดเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ด้วยบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย รับประกันให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง จึงได้ส่งเสริมการให้มีบริการรักษาพยาบาลทั้งจากภาครัฐและเอกชน
โรงพยาบาล BLL เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลทั่วไป โดยในระยะที่ผ่านมา ได้มีส่วนร่วมและปรับปรุงการให้บริการรักษาพยาบาลมาเป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม จากความสนใจของสังคมต่อกระแสข่าวในสื่อออนไลน์ และความเป็นห่วงเป็นใยของฝ่ายบริหาร กรมการแพทย์และฟื้นฟูหน้าที่การงาน ขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังท่าน ให้ระงับการให้บริการรักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยใหม่เป็นการชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทีมงานตรวจสอบ ลงติดตาม ตรวจตรา เก็บข้อมูล เกี่ยวกับการให้บริการของโรงพยาบาลในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อความกระจ่างแจ้ง ยุติธรรม แก่ทุกภาคส่วน และเมื่อได้เก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะแจ้งให้โรงพยาบาลทราบในภายหลัง
การออกหนังสือแจ้งการให้โรงพยาบาล BLL ระงับการให้บริการแก่ผู้ป่วยใหม่ชั่วคราวครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากช่วง 1 เดือนมานี้ ชุมชนออนไลน์ในลาวได้ตื่นตัวต่อกระแสข่าว ทั้งจากสื่อและอินฟลูเอนเซอร์ของลาว รวมถึงสื่อของไต้หวัน ที่นำเสนอว่า โรงพยาบาล BLL ถูกใช้เป็นสถานที่ซื้อขายและปลูกถ่ายอวัยวะเถื่อน ของเครือข่ายค้าอวัยวะข้ามชาติ
โจเซฟ อักคะละวง หรือประธานโจ อินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตาม 7.1 แสนคน เป็นคนแรกที่เปิดประเด็นนี้ผ่านเพจ Joseph Akaravong เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 ระบุว่า มีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของลาว ร่วมมือกับแพทย์ชาวจีน และนายทุนจีน มีการซื้อขายและปลูกถ่ายอวัยวะมนุษย์แบบผิดกฏหมาย โดยลูกค้าส่วนใหญ่มาจากจีน
ต่อมา วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 โจเซฟได้นำข้อมูลจากเพจ The Reporter ของไต้หวัน มานำเสนอต่อโดยแปลเป็นภาษาลาวระบุชื่อโรงพยาบาลชัดเจนว่าเป็นโรงพยาบาล BLL ตั้งอยู่ที่บ้านอามอน เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่คนลาวนิยมไปใช้บริการทำคลอด
เนื้อข่าวของ The Reporter รายงานว่า ที่ไต้หวันได้มีผู้เสียชีวิตหลายราย หลังจากได้มาปลูกถ่ายอวัยวะในลาว ผู้สื่อข่าวของ The Reporter ที่ไต้หวันจึงปลอมตัวเป็นคนป่วยที่ต้องการปลูกถ่ายอวัยวะ ติดต่อกับนายหน้าที่เป็นชาวจีน นัดให้เดินทางมาปลูกถ่ายอวัยวะที่โรงพยาบาล BLL ในนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งมีเครื่องมือพร้อม โดยคิดค่าปลูกถ่าย 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่เมื่อผู้สื่อข่าวของ The Reporter ซักไซ้นายหน้าถึงที่มาของอวัยยะที่จะนำมาปลูกถ่าย นายหน้าไม่สามารถให้คำตอบหรือให้รายละเอียดชัดเจน
ตามข่าวของ The Reporter ระบุว่า โรงพยาบาล BLL ไม่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขของลาว ให้สามารถปลูกถ่ายอวัยวะได้
หลังข่าวของ The Reporter ถูกเผยแพร่ออกมา เพจข่าวออนไลน์เอกชน ที่ไม่ใช่สำนักข่าวทางการของลาว เช่น เพจข่าวสด (ຂ່າວສົດ - News Fresh) เพจ Manushya Laoได้นำเรื่องราวนี้ไปขยายผลต่ออย่างกว้างขวาง สร้างกระแสตื่นตระหนกขึ้นในกลุ่มผู้อ่านในชุมชนออนไลน์ กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขลาว ได้ออกหนังสือแจ้งการ ระงับการให้บริการของโรงพยาบาล BLL เป็นการชั่วคราวดังกล่าว