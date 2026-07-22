ผอ.FBI พบ ‘ฮุน มาเนต’ หารือความร่วมมือปราบศูนย์สแกมเมอร์

เอพี - แคช พาเทล ผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา ในวันพุธ (22) เกี่ยวกับความพยายามร่วมกันในการต่อสู้กับปฏิบัติการหลอกลวงทางออนไลน์ระหว่างประเทศที่หลอกลวงเหยื่อให้สูญเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปี
รายงานที่ออกเมื่อวันอังคารโดยสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประเมินว่า การหลอกลวงดังกล่าวทำให้เกิดความสูญเสียในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพียงอย่างเดียวมากถึง 114,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568
รายงานยังเตือนว่า แม้เจ้าหน้าที่จะทำการบุกค้นศูนย์หลอกลวงออนไลน์ขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ตามพื้นที่ชายแดนของพม่า ลาว และกัมพูชา แต่กลุ่มอาชญากรก็ตอบโต้ด้วยการย้ายไปยังส่วนอื่นๆ ของโลก หรือดำเนินการในขนาดที่เล็กลง
พาเทลเดินทางมาถึงกัมพูชาจากประเทศไทย ที่เป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมสุดยอด 2 วันกับสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ เกี่ยวกับศูนย์หลอกลวงออนไลน์ ที่มีผู้แทนจากเกือบ 20 ประเทศ และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหลายร้อยคนเข้าร่วม
หัวหน้าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับสูงของสหรัฐฯ ได้พบกับนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล ของไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการปราบปรามศูนย์หลอกลวงและอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ เช่นการค้ามนุษย์ และการค้ายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการแบ่งปันข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข่าวกรอง
อาชญากรรมไซเบอร์เฟื่องฟูในเอเชียตะวันอออกเฉียงใต้ ที่การบังคับใช้กฎหมายอ่อนแอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกัมพูชาและพม่า ศูนย์สแกมเมอร์ยังเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ ซึ่งชาวต่างชาติหลายพันคนที่ถูกจ้างให้หลอกลวงเหยื่อด้วยกลอุบายโรแมนติกและลงทุนสกุลเงินดิจิทัล มักถูกชักชวนด้วยข้อเสนองานปลอมและถูกบังคับให้ทำงานในสภาพที่เกือบเป็นทาส
กัมพูชาอ้างว่าในปีนี้ได้เร่งดำเนินการปราบปรามปฏิบัติการหลอกลวงดังกล่าว ที่การแพร่กระจายของศูนย์หลอกลวงเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ สำหรับรัฐบาลสหรัฐฯ ตามคำแถลงของสถานทูตสหรัฐฯ ระบุ และวอชิงตันได้ชื่นชมคำมั่นสัญญาของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ที่จะจัดการกับปัญหา และกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลกัมพูชาเพื่อต่อสู้กับปัญหานี้
สถานทูตสหรัฐฯ ระบุว่าการเยือนของพาเทลตอกย้ำถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันอย่างแข็งขันเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติ รวมทั้งความพยายามที่เพิ่มขึ้นในการดำเนินคดีกับหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ระดับสูง และเพื่อการแบ่งปันข้อมูลที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่สมรู้ร่วมคิดและเจ้าของสถานที่ของศูนย์หลอกลวงเหล่านี้
สหรัฐฯ ยังสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อความพยายามในการสร้างความยุติธรรมให้กับเหยื่อและความรับผิดทางอาญาสำหรับผู้ดำเนินการหลอกลวงออนไลน์ ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือหรือปกป้องพวกเขา และผู้ที่สมรู้ร่วมคิดในอาชญากรรมการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้อง สถานทูตสหรัฐฯ ระบุ
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ได้ระบุในโพสต์บนบัญชี Telegram ของเขาว่า กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการต่อสู้กับการหลอกลวงทางไซเบอร์ในเดือนกันยายน.