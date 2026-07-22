ปิดด่านยาวแผลงฤทธิ์อีก โรงงานเสื้อผ้าในปอยเปตปิดตัว ทำเขมรตกงานกว่า 2,500 คน

MGR Online - สื่อกัมพูชารายงานว่าโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปตโอเนียงได้ระงับการดำเนินงาน ส่งผลให้แรงงานตกงานกว่า 2,500 คน เนื่องจากการปิดด่านชายแดนเป็นเวลานานและคำสั่งซื้อที่ลดลงส่งผลต่อการผลิต
ในรายงานการประชุมระหว่างกระทรวงแรงงานและฝึกสอนวิชาชีพกัมพูชา บริษัท Hi-Tech Apparel (Cambodia) และตัวแทนสหภาพแรงงาน ระบุว่า ผู้จัดการบริษัทได้กล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวเกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจและความยากลำบากในการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
ผู้จัดการบริษัทระบุว่าบริษัทไม่ได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมจากเจ้าของแบรนด์ ทำให้บริษัทตัดสินใจระงับการผลิต และกล่าวเสริมว่าพวกเขาจะจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้าง รวมถึงค่าตอบแทนตามอายุงานสำหรับครึ่งแรกของปี 2569 ตามกฎหมายแรงงาน
แก้ว จันเนต อายุ 40 ปี รองประธานสหภาพแรงงานของบริษัท กล่าวว่าการระงับการดำเนินงานหมายความว่าบริษัทกำลังปิดกิจการในกัมพูชา
เธอกล่าวว่าโรงงานประสบปัญหาหลังจากความขัดแย้งชายแดนกัมพูชา-ไทย ทวีความรุนแรงขึ้น
“นับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งชายแดน การผลิตก็ลดลง วัตถุดิบต้องขนส่งผ่านสีหนุวิลล์” แก้ว จันเนต กล่าว
จันเนต ที่ทำงานกับบริษัทมาแล้ว 8 ปี กล่าวว่าพวกเขาได้รับแจ้งจากฝ่ายบริหารก่อนหน้านี้ว่าบริษัทกำลังประสบปัญหาขาดทุนทางการเงินและวางแผนที่จะหยุดดำเนินงานในกัมพูชา และย้ายการผลิตไปเวียดนามและลาว
บริษัท Hi-Tech Apparel ผลิตชุดกีฬา ชุดออกกำลังกาย และเสื้อผ้าที่ผลิตด้วยเทคนิคการทอแบบถักสำหรับแบรนด์ต่างประเทศ รวมถึงไนกี้ โดยบริษัทมีโรงงานในไทย เวียดนาม ลาว และอียิปต์ ส่วนการดำเนินงานในกัมพูชานั้นได้ระงับลงแล้วในตอนนี้
นับเป็นโรงงานแห่งที่ 2 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปตโอเนียงที่ปิดตัวลงในปีนี้ หลังจากโรงงาน ML Intimate Apparel ของจีน ปิดตัวลงเมื่อวันที่ 27 เม.ย. หลังจากคำสั่งซื้อลดลงและการปิดพรมแดนที่ยืดเยื้อ ทำให้คนงานราว 700 คนตกงาน
คุน ธาโร ผู้จัดการโครงการขององค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่นCentre for Alliance of Labour (CENTRAL) กล่าวว่าการปิดโรงงานคุกคามความเป็นอยู่ของคนงานและสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากข้อพิพาทชายแดน เขากล่าวว่าข้อจำกัดด้านพรมแดนขัดขวางการนำเข้าวัตถุดิบและเพิ่มต้นทุนการขนส่ง ทำให้ผู้ผลิตต้องเปลี่ยนเส้นทางการขนส่ง
“การปิดพรมแดนยังคงส่งผลกระทบต่อโรงงานญี่ปุ่นอื่นๆ ที่อยู่ตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทยด้วย” คุน ธาโร กล่าว
ซัน เมสา โฆษกกระทรวงแรงงานกล่าวว่าบริษัทและคนงานได้ตกลงกันเรื่องการชดเชยแล้ว
“แม้ว่าการเปิดและปิดโรงงานจะเป็นกระบวนการทางธุรกิจตามธรรมชาติ แต่กระทรวงแรงงานก็ไม่ต้องการเห็นเหตุการณ์เช่นนี้” ซัน เมสา กล่าว
ข้อมูลของกรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชาระบุว่าการค้าทวิภาคีระหว่างกัมพูชาและไทยมีมูลค่ารวม 1,370 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน 6 เดือนแรกของปี 2568 ลดลง 37.5% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
กัมพูชาส่งออกสินค้าไปยังไทยมูลค่า 357 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 20.3% จากครึ่งแรกของปี 2568 ขณะที่การนำเข้าสินค้าจากไทยลดลง 41.9% เหลือ 1,010 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (AMRO) เตือนว่าความขัดแย้งและการปิดพรมแดนอาจทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในปี 2569 อ่อนแอลงอย่างมาก จากการกระทบภาคส่วนสำคัญ เช่น การค้า การย้ายถิ่นของแรงงาน การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และความเชื่อมั่นของนักลงทุน.