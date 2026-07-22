ฮิวแมนไรท์วอทช์ร้องเวียดนามปล่อยตัวผู้ถูกจับกุม 5 ราย ปมหนังสือเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์

รอยเตอร์ - ฮิวแมนไรท์วอทช์เรียกร้องให้เวียดนามปล่อยตัวอดีตผู้บริหารธุรกิจและบุคคลอีก 4 คน จากบทบาทของพวกเขาในการตีพิมพ์และโปรโมทหนังสือเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์ ที่ถูกกล่าวหาว่ามีเนื้อหาต่อต้านรัฐ
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุว่า เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนตำรวจได้จับกุมเหวียน แถ่ง นาม ผู้เขียนหนังสือ “In Conversation with Thanh: A New Account of the Light” ในข้อหาผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อต่อต้านรัฐ
ต่อมาตำรวจได้จับกุมบุคคลอีก 4 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักพิมพ์สมาคมนักเขียนเวียดนามในข้อหาเดียวกัน
“การจับกุมผู้คนเนื่องจากหนังสือเกี่ยวกับโฮจิมินห์เป็นการส่งข้อความที่เยือกเย็นไปยังสำนักพิมพ์ นักเขียน และนักข่าวชาวเวียดนามทุกคนว่ายุคใหม่แห่งการผงาดขึ้นของชาติที่ได้ประกาศไว้นั้น หมายถึงการปราบปรามที่มากขึ้น” เอเลน เพียร์สัน ผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของฮิวแมนไรท์วอทช์ กล่าว
แม้จะมีการปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิดกว้างทางสังคมมากขึ้น แต่พรรคคอมมิวนิสต์ที่ปกครองเวียดนามยังคงควบคุมสื่ออย่างเข้มงวดและอดทนต่อความเห็นต่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะกล่าวว่าหนังสือเล่มนี้บิดเบือนประวัติศาสตร์ นโยบาย และแนวทางของพรรคและรัฐ ดูหมิ่นประธานโฮจิมินห์ พลเอกหวอ เหวียน ซ้าป และผู้นำพรรคและรัฐอีกหลายคน
หนังสือเล่มดังกล่าวที่ถูกตีพิมพ์ในเดือนเม.ย. เล่าเรื่องชีวิตและการปฏิวัติของประธานโฮจิมินห์ผ่านบทสนทนาระหว่างครูและนักเรียน หนังสือถูกเรียกคืนในเดือนมิ.ย. หลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสมาชิกพรรคและผู้แสดงความคิดเห็นทางออนไลน์
สื่อของรัฐรายงานว่าหนังสือพิมพ์เวียดนามมากกว่า 20 ฉบับถูกปรับ เนื่องจากลงบทความโปรโมทหนังสือเล่มนี้
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุว่าการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป ผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดภายใต้มาตรา 117 ของประมวลกฎหมายอาญาของเวียดนาม ที่กำหนดให้การผลิต การเก็บรักษา หรือการเผยแพร่ข้อมูลที่ถือว่าเป็นการต่อต้านรัฐเป็นความผิดทางอาญา อาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี.