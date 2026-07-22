ประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ผู้นำพม่าเตรียมเยือนไทย 6-7 ส.ค.นี้

เอเอฟพี - รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ผู้นำพม่า จะพบกับนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล ของไทยในวันที่ 6 และ 7 สิงหาคม ที่กรุงเทพฯ
สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีต่างประเทศได้ยืนยันการพบปะดังกล่าว หลังจากที่ได้หารืออย่างตรงไปตรงมากับรัฐมนตรีต่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กรุงมะนิลา เกี่ยวกับแนวทางที่ดีที่สุดในการผลักดันให้พม่ากลับเข้าสู่เวทีการทูตอีกครั้ง
แม้ว่าพม่าจะยังคงเป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) แต่ก็ถูกกันออกจากการประชุมสำคัญของกลุ่มอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 ที่โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของอองซานซูจี
ไทยที่มีพรมแดนติดกับพม่าที่กำลังเผชิญกับสงครามกลางเมือง ได้เป็นผู้นำในการผลักดันให้พม่ากลับเข้าสู่กลุ่มอีกครั้ง ซึ่งเผยให้เห็นความแตกแยกในหมู่สมาชิก
สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว กล่าวกับสำนักข่าวเอเอฟพีว่าการเยือนไทยของผู้นำพม่า เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางสองเส้นทางคู่ขนาน
“มีประเด็นทวิภาคีที่เราต้องจัดการ ทั้งเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติ การฉ้อโกง และปัญหายาเสพติด” สีหศักดิ์กล่าว และเสริมว่าแนวทางนี้ไม่ได้หมายความว่าอาเซียนจะละทิ้งแผนสันติภาพ 5 ข้อที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน
เขายังกล่าวอีกว่า ได้ขอให้คู่เจรจาอาเซียนคิดถึงวิธีการวัดความก้าวหน้าในการประชุมที่กรุงเทพฯ ครั้งล่าสุดกับติน หม่อง ส่วย รัฐมนตรีต่างประเทศของพม่า
“หากรัฐบาลพม่าอนุญาตให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนเข้าถึงอองซานซูจี นั่นถือเป็นความก้าวหน้าหรือไม่? หากมีการลดความรุนแรงลงบ้าง สมมติว่าเป็นตามแนวชายแดนไทย-พม่า นั่นจะถือเป็นความก้าวหน้าหรือไม่?” รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย กล่าว
“ประเด็นของเราคือเราต้องมองโลกตามความจริง มันจะไม่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน ความก้าวหน้าบางอย่างจะเกิดขึ้นทีละน้อย”
เขาเสริมว่าเขาหวังว่าการเลือกตั้งที่ถูกจำกัดอย่างเข้มงวดที่ทำให้ มิน อ่อง หล่าย ผู้นำการรัฐประหารก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดี จะเปิดประตูสู่การเจรจาครั้งใหม่กับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์และฝ่ายค้านประชาธิปไตยของประเทศ
“บางทีเราอาจช่วยอำนวยความสะดวกในการเจรจากับกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านั้นตามแนวชายแดนฝั่งไทยได้ นั่นคือรากฐานสำคัญ” สีหศักดิ์ กล่าว
ก่อนหน้านี้ เทเรซา ลาซาโร รัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์ กล่าวว่ากลุ่มกำลังพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนถาวรว่าด้วยกิจการพม่าในระยะยาว โดยยอมรับว่าระบบหมุนเวียนประจำปีในปัจจุบันนั้นไม่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง.