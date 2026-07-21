รถบัสนอนเวียดนามเสียหลักชนข้างทางไฟลุกท่วม เสียชีวิต 7 ราย บาดเจ็บ 5 ราย

เอพี - เกิดเหตุรถโดยสารเดินทางข้ามคืนชนเข้ากับขอบทางจนไฟลุกท่วม ใกล้กับเมืองด่งนาย ทางตอนใต้ของประเทศเมื่อช่วงเช้ามืดวันจันทร์ (20) ทำให้มีผู้เสียชีวิต 7 ราย และได้รับบาดเจ็บ 5 ราย
รถคันดังกล่าวเป็นรถบัสนอน ที่เป็นรถโดยสารระยะไกลที่ติดตั้งเตียงปรับเอนนอนแทนที่นั่งที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการเดินทางข้ามคืน สำนักข่าว VnExpress รายงานว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นประมาณ 2.30 น. เมื่อรถบัสเสียหลักออกจากถนนและชนเข้ากับขอบทาง จากนั้นก็วิ่งต่อไปก่อนจะชนเข้ากับขอบทางอีกจุดหนึ่งและหยุดลง
หลังจากนั้นเปลวไฟได้ลุกไหม้ขึ้นจากใต้ท้องรถและลุกลามปกคลุมห้องโดยสารอย่างรวดเร็ว รายงานระบุ
คนขับรถที่ระบุชื่อว่าเจิ่น แท็ง ฮาย อายุ 41 ปี กล่าวว่าเขาได้ร้องตะโกนให้ผู้โดยอพยพ แต่ไฟลุกลามเร็วเกินไปจนหลายคนหนีไม่ทัน
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการควบคุมเพลิง
เจ้าหน้าที่กู้ร่างผู้เสียชีวิต 7 รายจากรถบัสที่ถูกไฟไหม้ ส่วนผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ 5 รายถูกนำส่งโรงพยาบาล สำหรับสาเหตุของการชนและไฟไหม้นั้นยังอยู่ระหว่างการสอบสวน.