เครื่องบินโดยสารจีน COMAC เตรียมเข้าประจำการฝูงบินแอร์แคมโบเดียสิ้นปีนี้

MGR Online - การดำเนินงานเชิงพาณิชย์ของเครื่องบิน C909 ที่ผลิตในจีนโดยสายการบินแอร์ แคมโบเดีย (Air Cambodia) ที่เป็นสายการบินแห่งชาติของกัมพูชา จะเริ่มขึ้นในปลายปีนี้ ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามของรัฐบาลกัมพูชาที่จะขยายการเชื่อมต่อทางอากาศระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
สายการบินแอร์ แคมโบเดีย ได้สั่งซื้อเครื่องบินจำนวน 10 ลำ จากบริษัท Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) ที่จะทยอยส่งมอบภายในระยะเวลา 5 ปี และจะส่งมอบลำแรกตั้งแต่ปีนี้
สำนักเลขาธิการการบินพลเรือนของกัมพูชาระบุว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านการบินพลเรือนและข้อตกลงการจัดซื้อเครื่องบิน COMAC ของสายการบินแอร์ แคมโบเดีย นั้น เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเสริมสร้างมิตรภาพที่แข็งแกร่งดั่งเหล็กกล้า ความร่วมมือระดับเพชร และความร่วมมือภายใต้โครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางระหว่างกัมพูชาและจีน
เหมา ฮาวันนาล รัฐมนตรีรักษาการสำนักเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชากล่าวว่าความร่วมมือนี้คาดว่าจะช่วยยกระดับภาคการบินพลเรือนของกัมพูชาผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรมบุคลากร การพัฒนาศักยภาพการบำรุงรักษาเครื่องบิน และการสนับสนุนทางเทคนิค
นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานของสายการบินแอร์ แคมโบเดีย ขยายเครือข่ายเส้นทาง ปรับปรุงการเชื่อมต่อทางอากาศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกัมพูชาในตลาดการบินระดับภูมิภาค
สำนักเลขาธิการการบินพลเรือนอธิบายว่า การลงนามความร่วมมือดังกล่าวเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของภาคการบินพลเรือน ที่สะท้อนถึงความพยายามและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของประเทศที่จะยกระดับและส่งเสริมการเชื่อมต่อการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ และพัฒนามาตรฐานการบินของกัมพูชาในเวทีโลก ภายใต้การนำที่ที่มองการณ์ไกลและชาญฉลาดของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต
“นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่กัมพูชาได้เลือกและสั่งซื้อเครื่องบิน C909 ที่ผลิตโดยจีนสำหรับการดำเนินงานของสายการบินแห่งชาติ ความสำเร็จนี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานฝูงบินของกัมพูชาเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความไว้วางใจอย่างลึกซึ้งในเทคโนโลยีการบินของจีนด้วย” สำนักเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชา ระบุ
ทั้งนี้ ภาคการบินของกัมพูชาชะลอตัวลงเล็กน้อยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสนามบินนานาชาติทั้ง 3 แห่งของประเทศอยู่ที่ 3.27 ล้านคน ลดลง 7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ขณะที่จำนวนเที่ยวบินยังทรงตัวที่ 32,306 เที่ยวบิน.