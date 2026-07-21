ลาวทลายแก๊งสแกมเมอร์รายใหญ่ในเวียงจันทน์ ได้ผู้ต้องหาเกือบ 600 คน เกินครึ่งสัญชาติไทย

MGR Online - ตำรวจเฉพาะกิจลาวกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์และพนันออนไลน์รายใหญ่ในเวียงจันทน์ ได้ผู้ต้องหาเกือบ 600 คน เกือบ 400 คนในนี้ มีสัญชาติไทย
เช้าวันนี้ (21 ก.ค. 69) เพจ"ความสงบ" สื่อทางการของกระทรวงป้องกันความสงบ หรือกระทรวงมหาดไทยของ สปป.ลาว มีรายงานการกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์รายใหญ่ในนครหลวงเวียงจันทน์ ได้ผู้ต้องหาเกือบ 600 คน ผู้ต้องหากว่าครึ่งหรือเกือบ 400 คน เป็นคนไทย
การกวาดล้างครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 18 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์ ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ ได้เข้าปิดล้อมอาคารให้เช่าหลังหนึ่งในเขตบ้านดงโพสี เมืองหาดซายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ เนื่องจากสืบทราบว่า อาคารแห่งนี้เป็นแหล่งปฏิบัติการของแก๊งฉ้อโกงทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต กับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์ จึงบุกเข้ากวาดล้างจับกุม
การเข้ากวาดล้างครั้งนี้ สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่กำลังก่ออาชญากรรมฉ้อโกงออนไลน์และหลอกลวงคนให้มาเล่นการพนันได้ทั้งสิ้น 589 คน เป็นผู้หญิง 309 คน ผู้ต้องหาทั้งหมดแบ่งเป็นคน 4 สัญชาติ ได้แก่
คนไทย 373 คน เป็นผู้หญิง 198 คน , คนลาว 199 คน เป็นผู้หญิง 105 คน , คนเวียดนาม 15 คน เป็นผู้หญิง 4 คน และคนกัมพูชาเป็นผู้หญิงอีก 2 คน
เจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลางเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารจำนวนมาก พร้อมนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปสอบสวนเพื่อหาตัวหัวหน้าแก๊ง ตัวการใหญ่ที่แท้จริงต่อไป