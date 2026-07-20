กัมพูชาแถลงกระบวนการประนอมภาคบังคับ UNCLOS กำลังคืบหน้า ย้ำจุดยืนเขตแดนทางบกไม่เปลี่ยนด้วยกำลัง

MGR Online - กัมพูชาแถลงว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) เพื่อแก้ไขข้อพิพาททางทะเลที่ทับซ้อนกับไทยกำลังคืบหน้า ขณะเดียวกันก็ยืนยันถึงจุดยืนของประเทศว่าเขตแดนทางบกของทั้งสองประเทศนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกำลัง
เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่า กัมพูชาและไทยตกลงที่จะขยายเวลาเพิ่มเติมตามที่ผู้ประนอมอิสระทั้ง 4 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากทั้ง 2 ฝ่ายร้องขอ เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งประธานของคณะกรรมาธิการประนอม
เขาอธิบายว่าการขยายเวลานั้นสมเหตุสมผลเนื่องจากความสำคัญของบทบาทดังกล่าว โดยเน้นย้ำว่ากำหนดเวลาและข้อกำหนดทางขั้นตอนภายใต้ UNCLOS จะไม่ได้รับผลกระทบ
เพ็ญ โบนา กล่าวว่ากัมพูชาชื่นชมการทำงานของผู้ประนอมและยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อพิพาททางทะเลอย่างสันติ และสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
เขากล่าวถึงการประกาศของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ว่ากัมพูชาจะเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับหลังจากที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าในปี 2544 ฝ่ายเดียว ที่พนมเปญกล่าวว่าบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นกรอบสำหรับการเจรจามานานกว่า 25 ปี
ตามที่รัฐบาลกัมพูชาระบุ การประนอมภาคบังคับถูกเลือกขึ้นหลังจากพิจารณาทางเลือกสันติวิธีและทางกฎหมายที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว เพื่อให้ทั้งสองประเทศนำเสนอจุดยืนของตนต่อคณะกรรมาธิการประนอมอิสระที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ 5 คน
ในประเด็นพรมแดนทางบก เพ็ญ โบนา กล่าวว่ากัมพูชายังคงยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงและข้อตกลงทวิภาคี รวมถึงคำแถลงร่วมเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568 และคำแถลงร่วมสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ วันที่ 26 ต.ค. 2568
เขาย้ำว่ากัมพูชายึดมั่นในคณะกรรมการร่วมปักปันเขตแดนสยาม-ฝรั่งเศส สนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง แผนที่ทางทหาร และบันทึกการปักปันเขตแดน โดยปฏิเสธความพยายามใดๆ ในการเปลี่ยนแปลงเขตแดนด้วยกำลัง
รัฐบาลกัมพูชาระบุว่าแนวทางดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถาบันของรัฐ และประชาชนทั่วไป ที่เน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศว่าเป็นพื้นฐานของการแก้ไขข้อพิพาท.