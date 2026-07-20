บังกลาเทศวางแผนสร้างรั้วชายแดน 108 กม. ป้องกันชาวโรฮีนญาหนีจากรัฐยะไข่

MGR Online - รัฐบาลบังกลาเทศวางแผนสร้างรั้วลวดหนามยาว 108 กิโลเมตร ตามแนวชายแดนที่ติดกับรัฐยะไข่ ซึ่งกำลังมีสถานการณ์ไม่มั่นคงภายใน เพื่อป้องกันอาชญากรรม การค้าผิดกฏหมายข้ามพรมแดน รวมถึงกันชาวโรฮีนญาที่จะหนีจากยะไข่เข้าประเทศ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 สำนักข่าว AK-News รายงานว่า รัฐบาลบังกลาเทศกำลังวางแผนจะสร้างรั้วลวดหนามยาวประมาณ 108 กิโลเมตร ตามแนวชายแดนที่ติดกับรัฐยะไข่ของเมียนมา ซึ่งกำลังมีสถานการณ์อ่อนไหวด้านความมั่นคง
โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันอาชญากรรมข้ามพรมแดน การหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย และการลักลอบขนสินค้า
ชายแดนบังกลาเทศที่ติดกับรัฐยะไข่มีความยาวรวม 271 กิโลเมตร หลังจากภายในรัฐยะไข่เกิดปัญหาความไม่มั่นคงตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ทำให้มีชาวเบงกาลีหรือที่สื่อตะวันตกเรียกว่าชาวโรฮีนจาจำนวนหลายแสนคน ได้หลบหนีข้ามชายแดนจากรัฐยะไข่ไปยังเมืองค็อกซ์บาซาร์ เมืองชายฝั่งทางตอนใต้ของบังกลาเทศ
AK-News รายงานว่า ในการประชุมรัฐสภาบังกลาเทศเมื่อเดือนมิถุนายน Salahuddin Ahmed รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของบังกลาเทศ กล่าวถึงแผนการสร้างรั้วลวดหนามตามแนวชายแดนด้านนี้ โดยระบุว่าวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้คือ เพื่อป้องกันการรุกล้ำที่ผิดกฎหมาย อาชญากรรมข้ามพรมแดน และการลักลอบขนสินค้า
หากโครงการนี้ผ่านการอนุมัติ จะถือเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลบังกลาเทศสร้างรั้วลวดหนามตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน