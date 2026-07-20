ทูตญี่ปุ่นชี้ “ความขัดแย้งชายแดน-ศูนย์สแกมเมอร์” ทำลายความน่าดึงดูดใจต่อการลงทุนในกัมพูชา

MGR Online - เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชา อุเอโนะ อัตสึชิ ที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งกล่าวว่าการปิดพรมแดนทางบกระหว่างกัมพูชาและไทยอย่างต่อเนื่องได้ทำลายความน่าดึงดูดใจของกัมพูชาต่อผู้ผลิตชาวญี่ปุ่นที่ต้องการกระจายฐานการผลิตออกจากไทย แม้ว่ากัมพูชายังคงมีศักยภาพการลงทุนระยะยาวที่แข็งแกร่งก็ตาม
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นได้แสดงความเห็นดังกล่าวในงานที่จัดขึ้นที่กรุงพนมเปญ โดยระบุว่าความขัดแย้งชายแดนได้ขัดขวางกลยุทธ์ “Thailand Plus One” ที่บริษัทญี่ปุ่นใช้ โดยมีฐานการผลิตใหญ่ในไทย แต่ต้องการสถานที่ที่มีต้นทุนต่ำกว่าในประเทศเพื่อนบ้าน
“ความเป็นจริงก็คือ ในด้านหนึ่ง ภาพลักษณ์ของกัมพูชาในฐานะจุดหมายปลายทางการลงทุนได้รับความเสียหายจากความขัดแย้งชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการปิดพรมแดนทางบก” อุเอโนะ อัตสึชิ กล่าว ระหว่างการถามตอบในงานปาฐกถาหัวข้อ “Reflections on the Cambodia-Japan Comprehensive Strategic Partnership” ที่จัดขึ้นโดยศูนย์ศึกษาภูมิภาคกัมพูชา
อุเอโนะอธิบายว่าบริษัทผลิตรถยนต์และผู้ผลิตของญี่ปุ่นหลายรายได้เข้ามาตั้งฐานการดำเนินงานอย่างกว้างขวางในไทยแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ต้นทุนแรงงานและต้นทุนการผลิตอื่นๆ ที่เพิ่มสูงได้กระตุ้นให้พวกเขาพิจารณาขยายส่วนต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทานไปยังประเทศใกล้เคียง
กัมพูชาได้กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพ เนื่องจากอยู่ใกล้กับไทย และผู้ผลิตสามารถขนส่งชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทางบกได้ง่าย
“การปิดพรมแดนทางบกที่ปอยเปตเป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับบริษัทญี่ปุ่นเหล่านี้ที่กำลังคิดถึงโครงการ Thailand Plus One” อุเอโนะ อัตสึชิ กล่าว
การประเมินของเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นได้เน้นย้ำถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของข้อพิพาทพรมแดนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข นอกเหนือจากการสูญเสียการค้าข้ามพรมแดนและการท่องเที่ยวในทันที และการหยุดชะงักนี้ยังส่งผลกระทบต่อความพยายามของกัมพูชาในการวางตัวเองให้เป็นฐานการผลิตที่เสริมกันกับภาคอุตสาหกรรมที่เติบโตเต็มที่ของไทยด้วย
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นระบุว่าภายใต้นโยบาย Thailand Plus One นั้น บริษัทญี่ปุ่นยังคงสามารถคงการผลิตที่มีมูลค่าสูงหรือมีความซับซ้อนทางเทคนิคไว้ในประเทศไทย ในขณะที่ย้ายกระบวนการที่ใช้แรงงานเข้มข้นกว่าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งวิธีนี้ช่วยให้ผู้ผลิตลดต้นทุนได้ ในขณะที่ยังคงพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคที่มีอยู่เดิม
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของกัมพูชา แรงงานที่ค่อนข้างหนุ่มสาว และต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำกว่า ทำให้กัมพูชาเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นไปได้สำหรับการลงทุนดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานถนนที่ไว้วางใจได้ ขั้นตอนศุลกากรที่คาดการณ์ได้ และการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนที่ไม่หยุดชะงัก
แม้ความขัดแย้งชายแดนจะส่งผลกระทบในทันที แต่เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นกล่าวว่ากัมพูชายังคงดึงดูดนักลงทุนชาวญี่ปุ่นที่มีธุรกิจที่พึ่งพาความต้องการภายในประเทศเป็นหลัก มากกว่าการค้าผ่านไทย โดยอ้างถึงกลุ่มค้าปลีกของญี่ปุ่นอย่าง AEON ที่ดำเนินงานห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 3 แห่งในกรุงพนมเปญ ที่เน้นผู้บริโภคชาวกัมพูชาเป็นหลัก
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงบริษัทโตโยต้า ที่ได้จัดตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในกัมพูชาและเพิ่งเปิดสายการผลิตใหม่ เนื่องจากความต้องการรถยนต์โตโยต้าในท้องถิ่นยังคงแข็งแกร่ง
“ในระยะกลางและระยะยาว กัมพูชายังมีศักยภาพอย่างที่ได้กล่าวไป และศักยภาพนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดพรมแดนทางบกระหว่างไทยและกัมพูชา” อุเอโนะ กล่าว
เขากล่าวว่าการตัดสินใจลงทุนไม่สามารถพิจารณาจากต้นทุนการผลิตเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไป เนื่องจากธุรกิจและรัฐบาลต้องคำนึงถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สภาพการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และความเสี่ยงจากการพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป
เขาย้ำว่าญี่ปุ่นไม่ได้ต้องการเผชิญหน้ากับจีนหรือประเทศใด แต่พิจารณาว่าห่วงโซ่อุปทานที่หลากหลายนั้นปลอดภัยและยืดหยุ่นกว่า
“หากพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปสำหรับการจัดหาวัสดุสำคัญบางอย่าง หากเกิดอะไรขึ้น ห่วงโซ่อุปทานก็จะเปราะบางมาก” อุเอโนะ ระบุ
อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่าความขัดแย้งชายแดนและภาพลักษณ์เชิงลบของกัมพูชาในระดับนานาชาติที่เกี่ยวกับการหลอกลวงทางออนไลน์กำลังสร้างความยากลำบากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการส่งเสริมการลงทุน
เขากล่าวแสดงความหวังว่าด่านชายแดนจะเปิดอีกครั้งในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถกลับมาพิจารณาประเทศกัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคได้อีกครั้ง.