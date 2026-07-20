รมว.ต่างประเทศอาเซียนเริ่มประชุมในมะนิลา สงครามอิหร่าน วิกฤตพม่า และความขัดแย้งทะเลจีนใต้จะเป็นวาระสำคัญหารือ

เอพี - นักการทูตระดับสูงของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะแสดงความกังวลเกี่ยวกับความรุนแรงที่ปะทุขึ้นอีกครั้งในตะวันออกกลาง เมื่อพวกเขารวมตัวกันที่กรุงมะนิลาในวันอังคาร (21) เพื่อเข้าร่วมการหารือกับคู่เจรจาจากชาติตะวันตกและเอเชีย ที่รวมถึงสหรัฐฯ จีน รัสเซีย และสหภาพยุโรป
การสู้รบครั้งล่าสุดในอิหร่านจะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญในวาระของการประชุมประจำปีของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) โดยฟิลิปปินส์ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มประเทศสมาชิก 10 ประเทศในปีนี้ และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่กรุงมะนิลา
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ หวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน และเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซีย เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการประชุม ขณะที่ อันดรีย์ ซิบิฮา นักการทูตระดับสูงของยูเครนได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีรำลึกสนธิสัญญาไม่รุกรานกันของอาเซียน ปี 1976 ในวันศุกร์ แต่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่ลาฟรอฟและรูบิโอจะเข้าร่วม
รูบิโอและลาฟรอฟยังไม่ได้ประกาศแผนการใดๆ ที่จะพบปะกันหรือพบกับซิบิฮา ในระหว่างที่พวกเขาอยู่ในกรุงมะนิลา
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะประชุมกันเองในวันอังคาร (21) เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่างๆ ที่รวมถึงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ที่ลุกลามไปยังประเทศอื่นๆ ในตะวันออกกลาง และจุดชนวนความหวาดกลัวว่าจะเกิดสงครามเต็มรูปแบบขึ้นอีกครั้ง พวกเขาวางแผนที่จะออกคำแถลงร่วมแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าว และเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาเจรจากันอีกครั้ง นักการทูตจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวกับสำนักข่าวเอพี
การสู้รบได้คุกคามการสัญจรทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ที่เป็นเส้นทางน้ำที่ใช้ขนส่งน้ำมันประมาณ 20% ของโลกก่อนเกิดสงคราม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคที่มีประชากรมากกว่า 680 ล้านคน พึ่งพาน้ำมันและก๊าซจากตะวันออกกลางอย่างมาก และได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการหยุดชะงักของอุปทานและราคาที่ผันผวนซึ่งเกิดจากสงครามอิหร่าน
ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ของฟิลิปปินส์ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานระดับชาติในเดือนมี.ค. เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีเชื้อเพลิง อาหาร และสินค้าจำเป็นอื่นๆ อย่างเพียงพอ และป้องกันการกักตุนและการฉวยโอกาส
การมุ่งจดจ่อของวอชิงตันกับสงครามในอิหร่านและการแบ่งสรรกำลังทหารและยุทโธปกรณ์ไปยังตะวันออกกลาง ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับประเด็นในเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงการแสดงท่าทีแข็งกร้าวของจีนในทะเลจีนใต้ที่เป็นข้อพิพาท และต่อไต้หวัน ที่รัฐบาลทรัมป์ได้ให้คำมั่นว่าจะช่วยป้องปราม
การเข้าร่วมการประชุมอาเซียนของรูบิโอมีจุดมุ่งหมายเพื่อต่ออายุคำมั่นสัญญาของวอชิงตัน
“การเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศครั้งนี้เป็นการส่งเสริมเป้าหมายสำคัญของสหรัฐฯ อย่างชัดเจน คือภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง ที่จะนำมาซึ่งความปลอดภัย ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองสำหรับภูมิภาคและสำหรับประชาชนชาวอเมริกัน” โทมัส พิกอตต์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ กล่าว
นอกเหนือจากความขัดแย้งภายนอกแล้ว รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนยังอยู่ภายใต้แรงกดดันให้ดำเนินการมากขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามกลางเมืองในพม่า และข้อพิพาทในทะเลจีนใต้
นับตั้งแต่กองทัพพม่ายึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจีในปี 2564 มีผู้เสียชีวิตจากการสู้รบในพม่ามากกว่า 8,100 คน และเกือบ 22,500 คน ยังคงถูกคุมขัง ตามรายงานของสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมือง ที่เป็นกลุ่มตรวจสอบสิทธิมนุษยชน
แผนสันติภาพ 5 ข้อที่ออกโดยผู้นำอาเซียนในปี 2564 ล้มเหลวที่จะยุติความรุนแรง ส่วนใหญ่เป็นเพราะรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพไม่ปฏิบัติตาม ทำให้อาเซียนสั่งห้ามผู้นำของประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการประชุมในกรุงมะนิลาสัปดาห์นี้ด้วย
และเพื่อหาทางออกจากภาวะชะงักกันนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน นำโดยเทเรซา ลาซาโร รัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์ ได้พบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี ที่กรุงเทพฯ ในเดือนนี้ โดยพวกเขาได้เรียกร้องอีกครั้งให้ลดความรุนแรงและพยายามส่งเสริมการเจรจาระหว่างกลุ่มที่กำลังสู้รบกันทั้งหมด
นอกจากนี้ ลาซาโร ในฐานะผู้แทนพิเศษของอาเซียน และสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย ยังได้พบหารือกับผู้แทนระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์จากพม่าในวันถัดมาที่พัทยา
แต่กลุ่มสิทธิมนุษยชนได้วิพากษ์วิจารณ์ความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีอาเซียนในการพบหารือกับนักการทูตระดับสูงของพม่า โดยกล่าวว่าเป็นการละทิ้งข้อห้ามของกลุ่มในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศ และเป็นการให้รางวัลกับนายพลพม่าโดยไม่ได้บีบบังคับให้ต้องยอมผ่อนปรนสิ่งใดเป็นการแลกเปลี่ยน
“มันไม่ใช่และไม่ควรถูกตีความผิดว่าเป็นการละทิ้งฉันทมติ 5 ข้อ เส้นทางสู่สันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใช้การทูตที่แน่วแน่กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง” ลาซาโร กล่าว โดยอ้างถึงแผนสันติภาพ
นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะพบกับหวัง อี้ เพื่อหารือถึงสถานะของการเจรจาระหว่างจีนและกลุ่มภูมิภาคเกี่ยวกับข้อตกลงที่เสนอขึ้นที่เรียกว่า “หลักปฏิบัติ” ที่มีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ลุกลามบานปลายจนควบคุมไม่ได้
ข้อพิพาทดินแดนทางทะเลนั้นเกี่ยวข้อกับจีน ไต้หวัน และสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม แต่การเผชิญหน้าในน่านน้ำพิพาทได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพิเศษระหว่างหน่วยยามฝั่งและกองทัพเรือของจีนและฟิลิปปินส์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา.