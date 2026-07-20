ญี่ปุ่นมอบความช่วยเหลือกัมพูชา 3 ล้านดอลลาร์ เสริมขีดความสามารถทางทหาร

MGR Online - สื่อกัมพูชารายงานว่าญี่ปุ่นได้ให้คำมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการ (OSA) ประมาณ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่กัมพูชา เพื่อช่วยเสริมขีดความสามารถทางทหารของประเทศผ่านอุปกรณ์สื่อสารและเรือลาดตระเวนสำหรับกองทัพบกและกองทัพเรือของประเทศ
สถานทูตญี่ปุ่นในกัมพูชาระบว่า อุเอโนะ อัตสึชิ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชา และเตีย เซยฮา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้ลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการ OSA
รายงานระบุว่าโครงการนี้จะช่วยจัดหาอุปกรณ์สื่อสารให้กับกองทัพบกกัมพูชาและเรือลาดตระเวนให้กับกองทัพเรือกัมพูชา
และในโพสต์เฟซบุ๊ก สถานทูตญี่ปุ่นระบุว่าความช่วยเหลือดังกล่าวคาดว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงและการป้องปรามของกัมพูชา ขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและประชาคมระหว่างประเทศที่กว้างขึ้น
เมื่อต้นปี ญี่ปุ่นได้มอบอุปกรณ์การสื่อสารเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนที่ปฏิบัติการตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ OSA ปีงบประมาณ 2568
อุปกรณ์ดังกล่าวประกอบด้วยเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุ จอแอลซีดี คอมพิวเตอร์ และปรินเตอร์ สำหรับใช้งานที่ฐานปฏิบัติการของคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน ซึ่งได้มอบให้กับกองทัพมาเลเซียในพิธีส่งมอบที่จัดขึ้นยังกระทรวงกลาโหมกัมพูชา เมื่อวันที่ 8 เม.ย.
สถานทูตญี่ปุ่นระบุในโพสต์ว่าความช่วยเหลือเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของญี่ปุ่นในการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคผ่านโครงการความชวยเหลือความมั่นคงอย่างเป็นทางการ.