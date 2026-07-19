ไต้หวันถอดกัมพูชาพ้นโครงการฟรีวีซ่า หลัง ‘ฮุน มาเนต’ ย้ำหนุนนโยบายจีนเดียว

MGR Online - กัมพูชาจะถูกถอดจากโครงการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่า 2 โครงการของไต้หวัน ที่เป็นการยุติข้อตกลงการเข้าเมืองแบบพิเศษ ที่เคยผ่อนปรนข้อจำกัดด้านการเดินทางสำหรับชาวกัมพูชา ซึ่งการประกาศของกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันครั้งนี้ เกิดขึ้นพร้อมกับการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ที่เขาได้พบหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และย้ำถึงการยึดถือในนโยบายจีนเดียวเกี่ยวกับไต้หวันของกัมพูชา
ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. เป็นต้นไป ผู้ถือหนังสือเดินทางกัมพูชาจะไม่ได้รับสิทธิในโครงการ Guanhong Project ที่เป็นโครงการอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยวของไต้หวัน และโครงการออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าเมือง (TAC) ที่อนุญาตการเดินทางเข้าเมืองโดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าแต่มีเงื่อนไขบังคับเพิ่มเติม ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตามการรายงานของเว็บไซต์ข่าว Focus Taiwan ของสำนักข่าว CNA
กัมพูชาอยู่ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับวีซ่า 2 โครงการนี้ตั้งแต่ปี 2561 ที่การอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าในอนาคตนั้นขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนโยบายของกัมพูชาที่มีต่อไต้หวัน
ทั้งนี้ ไต้หวันประกาศขยายเวลาการยกเว้นวีซ่าสำหรับพลเมืองไทย บรูไน และฟิลิปปินส์ออกไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2570 ส่วนพลเมืองอินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า และลาว จะยังคงมีสิทธิเข้าร่วมในโครงการ Guanhong Project และโครงการ TAC จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2570
ไต้หวันระบุว่า “กัมพูชาล้มเหลวในการตอบแทนไมตรีจิตของไต้หวัน และกลับมีถ้อยแถลงเช่นจีนที่บ่อนทำลายอธิปไตยของไต้หวัน” นอกจากนี้ ยังกล่าวหาว่ากัมพูชาดูเหมือนจะสนับสนุนความเป็นไปได้ในการใช้กำลังของปักกิ่งในการแสวงหาการรวมชาติกับไต้หวัน
การตัดสินใจของไต้หวันครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการเดินทางเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ระหว่างวันที่ 15-17 ก.ค. เพื่อเข้าร่วมการประชุม World AI Conference 2026 ที่นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งผู้นำกัมพูชาได้ย้ำจุดยืนของประเทศเกี่ยวกับนโยบายจีนเดียว โดยยอมรับว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ ตามคำแถลงที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเมื่อวันที่ 17 ก.ค.
ฮุน มาเนต กล่าวว่ากัมพูชาคัดค้านความพยายามใดๆ ก็ตามที่จะแทรกแซงกิจการภายในของจีน โดยชี้ว่าประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับฮ่องกง ไต้หวัน ซินเจียง และทิเบต เป็นกิจการภายในของจีน
ด้านสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษามิตรภาพที่แข็งแกร่งระหว่างจีนและกัมพูชาในระหว่างการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต
ฝ่ายผู้นำกัมพูชาได้กล่าวแสดงความของคุณต่อจีนสำหรับการสนับสนุนและความช่วยเหลือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชาตลอดหลายปีที่ผ่านมา และให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกับจีนเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมือง เพิ่มการค้าทวิภาคี ส่งเสริมความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน และเพิ่มความพยายามในการต่อต้านการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม
กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเคยระบุก่อนหน้านี้ว่ากัมพูชาคัดค้านความพยายามใดๆ ก็ตามที่จะใช้ประเด็นไต้หวันเข้าแทรกแซงกิจการภายในของจีน คัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันทุกรูปแบบ สนับสนุนอย่างแน่วแน่ต่อทุกความพยายามของรัฐบาลจีนในการบรรลุการรวมชาติ และจะไม่พัฒนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการใดๆ กับไต้หวัน.