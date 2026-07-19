ลาวแจงไม่มีหลักฐานตั้งข้อหาหนัก เหตุญาติของนักท่องเที่ยวดับในวังเวียงไม่ให้ชันสูตรพลิกศพระบุการเสียชีวิต

เอเอฟพี - เจ้าหน้าที่ลาวระบุว่าพวกเขาไม่สามารถเอาผิดหรือระบุสาเหตุการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยว 6 คน ในปี 2567 ที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ปนเปื้อนเมทานอลได้ เนื่องจากครอบครัวของนักท่องเที่ยวปฏิเสธที่จะให้มีการชันสูตรพลิกศพ
นักท่องเที่ยวชาวเดนมาร์ก 2 คน ชาวอเมริกัน 1 คน ชาวอังกฤษ 1 คน และชาวออสเตรเลีย 2 คน เสียชีวิตหลังจากรายงานของสื่อระบุว่าเป็นการเที่ยวกลางคืนในเมืองวังเวียงในเดือนพ.ย. 2567
“จนถึงขณะนี้ เจ้าหน้าที่ยังไม่มีหลักฐานที่สามารถระบุได้ว่าการเสียชีวิตเกิดจากการกระทำของบุคคลใดหรือสาเหตุเฉพาะใดๆ” กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของลาว ระบุในคำแถลงเมื่อวันเสาร์ (18)
“นั่นเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการชันสูตรพลิกศพของผู้เสียชีวิต ดังนั้นจึงขาดหลักฐานทางนิติเวชที่จำเป็นในการระบุสาเหตุของการเสียชีวิต” คำแถลงของลาว ระบุ
อย่างไรก็ตาม คำแถลงดังกล่าวระบุว่าศูนย์วิจัยและยาของกระทรวงสาธารณสุขพบปริมาณเมทานอลมากเกินไปในเครื่องดื่ม Tiger Vodka
เมทานอลเป็นแอลกอฮอล์ชนิดมีพิษ แต่สามารถเติมลงในสุราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ แต่อาจทำให้ตาบอด ทำลายตับ และเสียชีวิตได้
คำแถลงของลาวอ้างอิงจากข้อมูลที่สถานทูตออสเตรเลียและโรงพยาบาลของไทยให้ไว้ว่าตรวจพบเมทานอลในเลือดของนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียที่เสียชีวิต 2 คน และระบุว่ามีการดำเนินคดีทางกฎหมายกับเจ้าของโรงกลั่น Tiger ฐานผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และดำเนินการเชิงพาณิชย์อย่างผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ มีรายงานว่าผู้ประกอบการเครื่องดื่มแบรนด์ Tiger ปฏิเสธความรับผิดชอบ
นอกจากนี้ เจ้าของและพนักงาน 10 ของโฮสเทลที่นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันเข้าพักถูกตั้งข้อหาว่าทำลายหลักฐานหลังนำศพส่งโรงพยาบาล
อย่างไรก็ตาม ความรวดเร็วในการสอบสวนก็ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างแคนเบอร์ราและเวียงจันทน์
“รัฐบาลออสเตรเลียรู้สึกข้องใจและผิดหวังอย่างยิ่งที่ทางการลาวไม่ดำเนินคดีตามข้อกล่าวหาที่รุนแรงที่สุด” เพนนี หว่อง รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรเลีย กล่าว
สำนักข่าว ABC ของสื่ออื่นๆ ของออสเตรเลียระบุว่าลาวจะดำเนินคดีที่มีโทษจำคุกสูงสุด 1 ปี และปรับเงินในมูลค่าที่เทียบเท่ากับ 1,600 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
หว่องกล่าวว่าเธอจะหยิบยกมุมมองของออสเตรเลียหารือโดยตรงอีกครั้งกับรัฐมนตรีของลาวในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในกรุงมะนิลา สัปดาห์หน้า
ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของเดนมาร์กกล่าวกับสื่อว่าเป็นการยากที่จะยอมรับต่อการตั้งข้อหาที่เบาเช่นนี้
เขากล่าวว่าเขาได้ติดต่อกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวตลอดหลายปีที่ผ่านมา เพื่อยืนกรานให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับผิดชอบจะถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
“ผมรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งที่ข้อกล่าวหาไม่ได้สะท้อนถึงความรุนแรงและขนาดของโศกนาฏกรรมที่ส่งผลกระทบต่อหลายครอบครัว” ลาร์ส ล็อกเก ราสมุสเซน รัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์ก กล่าว
วังเวียงเป็นสถานที่เป้าหมายในเส้นทางท่องเที่ยวของเหล่าแบ็กแพ็กเกอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ที่ผู้ปกครองคอมมิวนิสต์ลาวเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวเมื่อหลายสิบปีก่อน
เมืองนี้เคยเป็นเหมือนกับพื้นที่ปาร์ตี้ท่ามกลางป่าเขาที่เต็มไปด้วยแอลกอฮอล์และยาเสพติดสำหรับแบ็กแพ็กเกอร์ แต่ทางการได้พยายามเปลี่ยนให้เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ทางการออสเตรเลียเตือนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปลาวให้ตื่นตัวต่อความเสี่ยงในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงค็อกเทล
คำแนะนำการเดินทางระบุว่าทางการลาวได้ออกคำสั่งห้ามการขายและการบริโภคเครื่องดื่มแบรนด์ท้องถิ่น Tiger Vodka และ Tiger Whisky เนื่องจากข้อกังวลด้านสุขภาพ.