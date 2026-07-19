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กัมพูชาเซ็นความร่วมมือด้านการบินกับ COMAC จีน สั่งซื้อ C909 เสริมฝูงบิน 10 ลำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



MGR Online - กัมพูชาลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการบินเชิงยุทธศาสตร์กับบริษัท Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) ของจีนเมื่อวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา ที่รวมถึงการสั่งซื้อเครื่องบินรุ่น C909 สำหรับสายการบินแอร์แคมโบเดีย (Air Cambodia) ด้วย

ข้อตกลงดังกล่าวลงนามที่สำนักงานใหญ่ของ COMAC ในเซี่ยงไฮ้ ระหว่างดร.เหมา ฮาวันนาล รัฐมนตรีรักษาการสำนักเลขาธิการการบินพลเรือน และเหอ ตงเฟิง ประธาน COMAC

สื่อกัมพูชารายงานว่าข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกรบินพลเรือน และสัญญาซื้อขายเครื่องบิน C909 จำนวน 10 ลำ ที่จะส่งมอบให้กับสายการบินแอร์แคมโบเดีย ที่เป็นสายการบินแห่งชาติของกัมพูชาภายในระยะเวลา 5 ปี ที่จะเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2569

หน่วยงานด้านการบินของกัมพูชากล่าวว่าความร่วมมือนี้จะช่วยส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรม การบำรุงรักษา และการสนับสนุนทางเทคนิค เสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีภายใต้ “กรอบความร่วมมือเพชร” และโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการจัดซื้อครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่กัมพูชาเลือกใช้เครื่องบินที่ผลิตในจีนสำหรับฝูงบินแหงชาติ ที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีการบินของจีน

สำนักเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชาระบุว่าข้อตกลงนี้เป็นก้าวสำคัญที่จะขยายการดำเนินงานของแอร์แคมโบเดีย ปรับปรุงการเชื่อมต่อ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินระดับภูมิภาค

ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นในขณะที่กัมพูชากำลังพยายามกระจายฝูงบินและขยายการเชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับภูมิภาคและระดับโลก

เจ้าหน้าที่ด้านการบินกล่าวว่าเครื่องบิน C909 จะช่วยให้สายการบินปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการบิน ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนความทะเยอทะยานของกัมพูชาในการวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นศูนย์กลางที่กำลังเติบโตในตลาดการบินของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คาดว่าแอร์แคมโบเดียจะเริ่มให้บริการเครื่องบินใหม่ตั้งแต่ปลายปี 2569 และจะทยอยส่งมอบจนถึงปี 2574.




กัมพูชาเซ็นความร่วมมือด้านการบินกับ COMAC จีน สั่งซื้อ C909 เสริมฝูงบิน 10 ลำ
กัมพูชาเซ็นความร่วมมือด้านการบินกับ COMAC จีน สั่งซื้อ C909 เสริมฝูงบิน 10 ลำ
กัมพูชาเซ็นความร่วมมือด้านการบินกับ COMAC จีน สั่งซื้อ C909 เสริมฝูงบิน 10 ลำ
กัมพูชาเซ็นความร่วมมือด้านการบินกับ COMAC จีน สั่งซื้อ C909 เสริมฝูงบิน 10 ลำ