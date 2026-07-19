กัมพูชาเซ็นความร่วมมือด้านการบินกับ COMAC จีน สั่งซื้อ C909 เสริมฝูงบิน 10 ลำ

MGR Online - กัมพูชาลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการบินเชิงยุทธศาสตร์กับบริษัท Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) ของจีนเมื่อวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา ที่รวมถึงการสั่งซื้อเครื่องบินรุ่น C909 สำหรับสายการบินแอร์แคมโบเดีย (Air Cambodia) ด้วย
ข้อตกลงดังกล่าวลงนามที่สำนักงานใหญ่ของ COMAC ในเซี่ยงไฮ้ ระหว่างดร.เหมา ฮาวันนาล รัฐมนตรีรักษาการสำนักเลขาธิการการบินพลเรือน และเหอ ตงเฟิง ประธาน COMAC
สื่อกัมพูชารายงานว่าข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกรบินพลเรือน และสัญญาซื้อขายเครื่องบิน C909 จำนวน 10 ลำ ที่จะส่งมอบให้กับสายการบินแอร์แคมโบเดีย ที่เป็นสายการบินแห่งชาติของกัมพูชาภายในระยะเวลา 5 ปี ที่จะเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2569
หน่วยงานด้านการบินของกัมพูชากล่าวว่าความร่วมมือนี้จะช่วยส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรม การบำรุงรักษา และการสนับสนุนทางเทคนิค เสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีภายใต้ “กรอบความร่วมมือเพชร” และโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการจัดซื้อครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่กัมพูชาเลือกใช้เครื่องบินที่ผลิตในจีนสำหรับฝูงบินแหงชาติ ที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีการบินของจีน
สำนักเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชาระบุว่าข้อตกลงนี้เป็นก้าวสำคัญที่จะขยายการดำเนินงานของแอร์แคมโบเดีย ปรับปรุงการเชื่อมต่อ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินระดับภูมิภาค
ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นในขณะที่กัมพูชากำลังพยายามกระจายฝูงบินและขยายการเชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับภูมิภาคและระดับโลก
เจ้าหน้าที่ด้านการบินกล่าวว่าเครื่องบิน C909 จะช่วยให้สายการบินปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการบิน ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนความทะเยอทะยานของกัมพูชาในการวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นศูนย์กลางที่กำลังเติบโตในตลาดการบินของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คาดว่าแอร์แคมโบเดียจะเริ่มให้บริการเครื่องบินใหม่ตั้งแต่ปลายปี 2569 และจะทยอยส่งมอบจนถึงปี 2574.