น้ำท่วมฉับพลัน-ดินถล่มในเวียดนาม ดับอย่างน้อย 4 ราย สูญหายอีก 4 ราย

รอยเตอร์ - สื่อของทางการเวียดนามรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 คน และสูญหายอีก 4 คน หลังน้ำท่วมฉับพลันซัดถล่มหมู่บ้านบนภูเขาในจ.ลายเจิว ทางตอนเหนือของเวียดนาม
สำนักข่าวเวียดนามรายงานว่า น้ำท่วมในหมู่บ้านเมืองทัน เมื่อเช้าวันศุกร์ (17) หลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันในหลายพื้นที่ของภาคเหนือของประเทศ และยังทำให้มีผู้บาดเจ็บอีก 7 คน
เวียดนามมักประสบกับพายุและน้ำท่วมร้ายแรงในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะถึงจุดสูงสุดระหว่างเดือนก.ค.-ก.ย. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่ส่วนใหญ่เป็นอุทกภัย ได้คร่าชีวิตผู้คนในประเทศไปแล้ว 489 คน เมื่อปีที่แล้ว ตามข้อมูลของรัฐบาล
สำนักข่าวเวียดนามรายงานพร้อมภาพถ่ายแสดงให้เห็นโคลนแดงและน้ำท่วมปกคลุมหมู่บ้าน โดยมีหินและท่อนไม้กองอยู่ตามมุมถนนที่เสียหาย
ตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมา ดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดจากฝนตกหนักได้สร้างความเสียหายให้กับถนนและโครงข่ายไฟฟ้า และบ้านเรือนหลายร้อยหลัง รวมถึงเข้าท่วมพื้นที่เพาะปลูกกว่า 238 เฮกตาร์ในภูมิภาคนี้ ตามการรายงานของหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของรัฐบาล.