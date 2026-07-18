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KNU ตั้ง "ซอ บอจอแฮ" ที่ใกล้ชิดอเมริกา ขึ้นเป็น ผบ.สส. กองทัพกะเหรี่ยงคนใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พล.ท.ซอ บอจอแฮ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงตนใหม่
MGR Online - KNU แต่งตั้ง พล.ท.ซอ บอจอแฮ ที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกา ขึ้นเป็นผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงแทน พล.อ.ซอ จ่อนี่ ที่มีปัญหาสุขภาพ

วันนี้ (18 ก.ค. 69) Karen Information Center รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระดับสูงจากสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) ยืนยันว่า พล.ท.ซอ บอจอแฮ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNLA) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดคนใหม่ โดยมีพล.ท.ซอ เลตะหย่อ ผู้บัญชาการกองพลน้อยที่ 3(KNLA 3) ขยับขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการสูงสุดแทน


ชื่อของ พล.ท.ซอ บอจอฉอ ถูกเสนอขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่ ในการประชุม KNU เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกลาง KNU ผ่านกระทรวงกลาโหม ในเวลาต่อมา

พล.ท.ซอ บอจอแฮ จะเข้ารับตำแหน่งแทน พล.อ.ซอ จ่อนี่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนเดิมที่เข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนื่องจากปัญหาสุขภาพ

พล.ท.ซอ บอจอแฮ กับกลุ่มทหารอเมริกันในรัฐกะเหรี่ยง
พล.ท.ซอ บอจอแฮ เกิดที่หมู่บ้านตะดาแด ตำบลทีมุแเด อำเภอหลู่ต่อ จังหวัดมูตรอ หรือผาปูน ซึ่งอยู่ในเขตควบคุมของกองพลน้อยที่ 5 (KNLA 5) ซึ่งเขาเคยเป็นผู้บัญชาการ เป็นบุตรคนที่ 7 จากพี่น้อง 9 คน เขาเข้าร่วมการปฏิวัติกะเหรี่ยงตั้งแต่ปี 2525 ใช้ชีวิตเป็นทหารมานานกว่า 40 ปี

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2568 บัญชีเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า Ler Ler Pyaw Pyaw (Ler Pyaw) ซึ่งมีผู้ติดตาม 7.9 หมื่นคน ได้เผยแพร่ภาพชุดรวม 7 ภาพ เขียนวลีบรรยายสั้นๆว่า American army into Karen state

รายละเอียดของภาพ เป็นชายชาวอเมริกัน ร่างกายกำยำ ลักษณะคล้ายทหาร 4-5 คน กำลังฝึกการใช้อาวุธ การต่อสู้ และวางยุทธวิธีให้กับนักรบของกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่ง

1 ใน 7 ภาพ เป็นภาพทหารอเมริกันในเครื่องแบบสนาม 4 นาย กำลังยืนคุยกับพล.ท.ซอ บอจอแฮ ซึ่งขณะนั้นยังเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด KNLA

ภาพชุดทหารอเมริกันที่เข้าไปช่วยฝึกการรบให้กับทหารกะเหรี่ยง
ในโพสต์ไม่บอกรายละเอียดว่าภาพชุดนี้ถูกบันทึกจากสถานที่ใดและบันทึกไว้เมื่อใด แต่ผู้ที่ติดตามการสู้รบที่เกิดขึ้นในรัฐกะเหรี่ยงมาอย่างยาวนานผู้หนึ่ง ให้ความเห็นว่า ภาพชุดนี้เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่า ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในรัฐกะเหรี่ยงช่วงหลายปีมานี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการยุยงและการสนับสนุนของประเทศตะวันตก ทั้งจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยไปสร้างความหวังในการแยกตัวเป็นอิสระของรัฐกะเหรี่ยงมากระตุ้นให้กองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทำสงครามกับกองทัพพม่า สร้างปัญหาและส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ที่มีชายแดนติดกับรัฐกะเหรี่ยงโดยตรง

สำหรับผู้ดูแลเฟซบุ๊ค Ler Ler Pyaw Pyaw เป็นชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในเมืองเซนต์พอล รัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา ตามข้อมูลที่เขียนไว้ระบุว่าเรียนจบจาก Kawthoolei Karen Baptist Mission High School, Thi Wah Bu และ The Karen Hospital Medical Training College












พล.ท.ซอ บอจอแฮ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงตนใหม่
KNU ตั้ง "ซอ บอจอแฮ" ที่ใกล้ชิดอเมริกา ขึ้นเป็น ผบ.สส. กองทัพกะเหรี่ยงคนใหม่
พล.ท.ซอ บอจอแฮ กับกลุ่มทหารอเมริกันในรัฐกะเหรี่ยง
ภาพชุดทหารอเมริกันที่เข้าไปช่วยฝึกการรบให้กับทหารกะเหรี่ยง
KNU ตั้ง "ซอ บอจอแฮ" ที่ใกล้ชิดอเมริกา ขึ้นเป็น ผบ.สส. กองทัพกะเหรี่ยงคนใหม่
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