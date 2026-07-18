KNU ตั้ง "ซอ บอจอแฮ" ที่ใกล้ชิดอเมริกา ขึ้นเป็น ผบ.สส. กองทัพกะเหรี่ยงคนใหม่

MGR Online - KNU แต่งตั้ง พล.ท.ซอ บอจอแฮ ที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกา ขึ้นเป็นผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงแทน พล.อ.ซอ จ่อนี่ ที่มีปัญหาสุขภาพ
วันนี้ (18 ก.ค. 69) Karen Information Center รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระดับสูงจากสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) ยืนยันว่า พล.ท.ซอ บอจอแฮ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNLA) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดคนใหม่ โดยมีพล.ท.ซอ เลตะหย่อ ผู้บัญชาการกองพลน้อยที่ 3(KNLA 3) ขยับขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการสูงสุดแทน
ชื่อของ พล.ท.ซอ บอจอฉอ ถูกเสนอขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่ ในการประชุม KNU เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกลาง KNU ผ่านกระทรวงกลาโหม ในเวลาต่อมา
พล.ท.ซอ บอจอแฮ จะเข้ารับตำแหน่งแทน พล.อ.ซอ จ่อนี่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนเดิมที่เข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนื่องจากปัญหาสุขภาพ
พล.ท.ซอ บอจอแฮ เกิดที่หมู่บ้านตะดาแด ตำบลทีมุแเด อำเภอหลู่ต่อ จังหวัดมูตรอ หรือผาปูน ซึ่งอยู่ในเขตควบคุมของกองพลน้อยที่ 5 (KNLA 5) ซึ่งเขาเคยเป็นผู้บัญชาการ เป็นบุตรคนที่ 7 จากพี่น้อง 9 คน เขาเข้าร่วมการปฏิวัติกะเหรี่ยงตั้งแต่ปี 2525 ใช้ชีวิตเป็นทหารมานานกว่า 40 ปี
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2568 บัญชีเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า Ler Ler Pyaw Pyaw (Ler Pyaw) ซึ่งมีผู้ติดตาม 7.9 หมื่นคน ได้เผยแพร่ภาพชุดรวม 7 ภาพ เขียนวลีบรรยายสั้นๆว่า American army into Karen state
รายละเอียดของภาพ เป็นชายชาวอเมริกัน ร่างกายกำยำ ลักษณะคล้ายทหาร 4-5 คน กำลังฝึกการใช้อาวุธ การต่อสู้ และวางยุทธวิธีให้กับนักรบของกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่ง
1 ใน 7 ภาพ เป็นภาพทหารอเมริกันในเครื่องแบบสนาม 4 นาย กำลังยืนคุยกับพล.ท.ซอ บอจอแฮ ซึ่งขณะนั้นยังเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด KNLA
ในโพสต์ไม่บอกรายละเอียดว่าภาพชุดนี้ถูกบันทึกจากสถานที่ใดและบันทึกไว้เมื่อใด แต่ผู้ที่ติดตามการสู้รบที่เกิดขึ้นในรัฐกะเหรี่ยงมาอย่างยาวนานผู้หนึ่ง ให้ความเห็นว่า ภาพชุดนี้เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่า ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในรัฐกะเหรี่ยงช่วงหลายปีมานี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการยุยงและการสนับสนุนของประเทศตะวันตก ทั้งจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยไปสร้างความหวังในการแยกตัวเป็นอิสระของรัฐกะเหรี่ยงมากระตุ้นให้กองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทำสงครามกับกองทัพพม่า สร้างปัญหาและส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ที่มีชายแดนติดกับรัฐกะเหรี่ยงโดยตรง
สำหรับผู้ดูแลเฟซบุ๊ค Ler Ler Pyaw Pyaw เป็นชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในเมืองเซนต์พอล รัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา ตามข้อมูลที่เขียนไว้ระบุว่าเรียนจบจาก Kawthoolei Karen Baptist Mission High School, Thi Wah Bu และ The Karen Hospital Medical Training College