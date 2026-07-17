ออสเตรเลียเรียกทูตลาวพบ ร้องตั้งข้อหาให้รุนแรงขึ้นในคดีชาวออสซี่เสียชีวิตจากเหล้าปนเปื้อนเมทานอล

รอยเตอร์ - ออสเตรเลียเรียกพบเอกอัครราชทูตลาวประจำกรุงแคนเบอร์รา โดยระบุว่ารู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งที่ลาวไม่ได้ดำเนินคดีด้วยข้อหาที่รุนแรงกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการเสียชีวิตของชาวออสเตรเลีย 2 คน หลังจากดื่มแอลกอฮอล์ปนเปื้อนเมทานอล
ฮอลลี่ โบว์ลส์ และเบียนกา โจนส์ ทั้งคู่อายุ 19 ปี เสียชีวิตในปี 2567 หลังจากดื่มแอลกอฮอล์ปนเปื้อนในเมืองวังเวียง เมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวแบ็กแพ็กเกอร์ต่างชาติ ที่อยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของประเทศไปทางเหนือประมาณ 2 ชั่วโมง
“เราได้แสดงความคาดหวังมาโดยตลอดว่าข้อกล่าวหาควรสะท้อนถึงความร้ายแรงของโศกนาฏกรรมที่คร่าชีวิตของฮอลลี่และเบียนกาในเดือนพ.ย. 2567” เพนนี หว่อง รัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลีย ระบุในคำแถลง
เพนนี หว่อง กล่าวว่าเธอจะหยิบยกข้อกังวลของออสเตรเลียขึ้นหารือโดยตรงกับรัฐมนตรีต่างประเทศของลาวในสัปดาห์หน้าในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่กรุงมะนิลา
นอกจากชาวออสเตรเลียแล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวอีก 4 คน เสียชีวิตจากการดื่มแอลกอฮอล์ปนเปื้อนเช่นกัน ประกอบด้วยชาวเดนมาร์ก 2 คน ชาวอเมริกัน 1 คน และชาวอังกฤษ 1 คน
รายงานของสถานีโทรทัศน์ออสเตรเลีย (ABC) ระบุว่า เจ้าหน้าที่ลาวอาจตั้งข้อหาผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องเพียง 2 ข้อหา ที่มีโทษจำคุกสูงสุดเพียง 1 ปี และปรับสูงสุด 1,600 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 1,120 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตไม่พอใจอย่างมากต่อข้อกล่าวหาที่ถูกเสนอขึ้นดังกล่าว และเรียกร้องให้รัฐบาลออสเตรเลียเข้าแทรกแซง.