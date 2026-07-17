ฝนถล่มต่อเนื่องทำน้ำท่วมซัดหมู่บ้านในเวียดนาม เจ้าหน้าที่เร่งช่วยคนติดค้าง

MGR Online - ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจ.ลายเจิว ถนนถูกตัดขาด และมีผู้ติดค้าง 2 ราย เจ้าหน้าที่ระบุ
ตำรวจในพื้นที่ระบุว่า เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้น้ำสูงขึ้นและล้นตลิ่งเข้าท่วมทางหลวงในช่วงที่ตัดผ่านหมู่บ้าน ในต.เมืองทัน ทำให้รถไม่สามารถสัญจรได้ และบ้านเรือนหลายหลังถูกตัดขาดจากโลกภายนอก และมีประชาชนติดอยู่ในบ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังพยายามเข้าถึงผู้ที่ติดค้าง
ทางการได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 200 นาย เข้าร่วมในปฏิบัติการช่วยเหลือและตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
ภาพวิดีโอที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์เผยให้เห็นน้ำท่วมที่ไหลเชี่ยวกรากพัดผ่านถนนทำให้ไม่สามารถสัญจรได้
เจ้าหน้าที่เรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมและปฏิบัติตามคำเตือนของทางการ เนื่องจากฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่อง.