ชาวเมืองพรูโซ รัฐกะยา เดือดร้อนหนัก ขาดแคลนยา-อาหารนานกว่า 1 เดือน

MGR Online - ชาวบ้านในเมืองพรูโซ รัฐกะยา เมียนมา ห่างจากชายแดนไทยด้านแม่ฮ่องสอนเพียง 70 กิโลเมตร กำลังเดือดร้อนจากฝนตกหนักจนถนนใช้การไม่ได้ ต้องเผชิญภาวะขาดแคลนยารักษาโรค เวชภัณฑ์ อาหาร มานานกว่า 1 เดือนแล้ว
สำนักข่าว Kantarawaddy Times รายงานว่า ชาวบ้านในเขตห่างไกลทางฝั่งตะวันตกของเมืองพรูโซ รัฐกะยา กำลังประสบกับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส จากสถานการณ์ขาดแคลนยารักษาโรค เวชภัณฑ์ และอาหารพื้นฐานที่จำเป็น เนื่องจากเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
พรูโซเป็นเมืองระดับอำเภอของจังหวัดดีมอโซ อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดลอยก่อ ที่เป็นเมืองหลวงของรัฐกะยา และอยู่ห่างจากชายแดนไทยด้านอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปทางทิศตะวันตกประมาณ 70 กิโลเมตร(โปรดดูแผนที่ประกอบ)
ชาวบ้านพรูโซบอกกับ Kantarawaddy Times ว่าพื้นที่ในเขตห่างไกลของพรูโซได้รับผลกระทบจากปัญหาการขนส่งหนักที่สุด เพราะถนนที่ชำรุด ทำให้รถบรรทุกสินค้าไม่สามารถเข้าไปถึงชุมชนเหล่านั้นได้เป็นเวลานานกว่า 1 เดือนแล้ว ด้านคลินิครักษาโรคหลายแห่งที่เปิดในพรูโซได้สั่งยาเพื่อนำมาใช้รักษาชาวบ้าน แต่บริษัทยาก็ไม่สามารถส่งยามาให้ได้
นอกจากยาแล้ว สินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน เช่น ข้าว น้ำมันปรุงอาหาร เกลือ น้ำปลา และปลาแห้ง ก็ขาดแคลนเช่นกัน แม้ชาวบ้านพยายามแก้ปัญหานำรถแทรกเตอร์มาใช้ขนส่งสินค้า แต่ทั้งชุมชนมีรถแทรกเตอร์อยู่เพียงคันเดียว ทำให้ไม่เพียงพอ
ร้านค้าบางแห่ง รวมถึงชาวบ้านที่ต้องการเสบียง จำเป็นต้องจ้างคนให้เดินเท้าไปซื้อสินค้ายังเมืองใกล้เคียงและแบกสินค้ากลับมา ซึ่งต้องใช้เวลาเดินไป-กลับ ประมาณ 8 ชั่วโมง หรือจ้างรถจักรยานยนต์ให้ลัดเลาะไปตามเส้นทางในป่าเพื่อซื้อสินค้ามาขายต่อให้ชาวบ้าน ทำให้ราคาสินค้า โดยเฉพาะข้าว ผัก และน้ำมันปรุงอาหาร พุ่งสูงขึ้น จากต้นทุนเหล่านี้
Kantarawaddy Times มีรายงานราคาผักต่อน้ำหนัก 1 เป๊กตา ที่กำลังวางขายอยู่ในเมืองพรูโซปัจจุบันว่า มะเขือเทศราคา 5,000 จั๊ต หัวไชเท้า 2,000 จั๊ต หัวหอม 6,000 จั๊ต กระเทียม 10,000 จั๊ต ขิง 8,000 จั๊ต มันฝรั่ง 7,000 จั๊ต มะเขือยาว 6,000 จั๊ต ฟักทอง 1,500 จั๊ต และพริกเขียว 12,000 จั๊ต
เป๊กตา (ပိဿာ) หรือ Viss เป็นหน่วยน้ำหนักโบราณที่ใช้กันมาเป็นเวลานานจนถึงปัจจุบันในเมียนมา โดยเฉพาะตามตลาดและร้านค้าในเขตชุมชน โดย 1 เป๊กตา หรือ 1 Visas เท่ากับ 1.63-1.65 กิโลกรัม หรือ 3.6 ปอนด์ ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินจั๊ตขณะนี้ อยู่ที่ประมาณ 16 บาทต่อ 1,000 จั๊ต