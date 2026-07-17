กัมพูชาโวยไทยละเมิดอธิปไตยหลังนำสื่อต่างชาติดูศูนย์สแกมเมอร์ในพื้นที่โอร์เสม็ด

MGR Online - กัมพูชากล่าวหาว่าไทยบ่อนทำลายอธิปไตยของตน หลังจากกองทัพไทยนำนักข่าวต่างชาติเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งฉ้อโกงออนไลน์ในพื้นที่ชายแดนโอร์เสม็ด โดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐบาลพนมเปญ
ชาย สินาริธ รัฐมนตรีอาวุโสและหัวหน้าคณะกรรมการปราบปรามการฉ้อโกงออนไลน์ (CCOS) ของกัมพูชา กล่าวว่า ความพยายามในการจัดการกับอาชญากรรมข้ามชาติจะต้องเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและความเสมอภาคทางอธิปไตยของรัฐ
คำกล่าวของเขาเกิดขึ้นหลังจากที่ทหารไทยนำผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์ สำนักข่าวเอพี และสำนักข่าวเอบีซีของออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมชมโอร์เสม็ดรีสอร์ทแอนด์รอยัลฮิล ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของไทยตั้งแต่เกิดการปะทะกันในเดือนธ.ค. 2568
“รายงานการสืบสวนดังกล่าวก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับศูนย์กลางการฉ้อโกงที่ดำเนินการอยู่ในกัมพูชา แต่อย่างไรก็ตาม รายงานยังก่อให้เกิดคำถามที่กว้างกว่าและสำคัญกว่านั้นคือหลักการอธิปไตยของรัฐถูกนำมาใช้กับทุกประเทศอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมหรือไม่” ชาย สินาริธ กล่าว
เขากล่าวว่าอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งในลักษณะองค์กรเป็นปัญหาข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศ รวมถึงไทย และเตือนไม่ให้มีการกระทำฝ่ายเดียวหรือประเทศใดประเทศหนึ่งรับบทบาทเป็นตำรวจโลก
ระหว่างการลงพื้นที่ชายแดนโอร์เสม็ด ผู้สื่อข่าวได้เห็นหอพักแบบเรือนจำ คู่มือการฝึก และสำนักงานรัฐจำลอง รวมถึงสิ่งที่เจ้าหน้าที่ไทยอธิบายว่าเป็นสถานีตำรวจสิงคโปร์ปลอมที่กลุ่มอาชญากรไซเบอร์ใช้
ทางการไทยกล่าวว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นที่พักของคนงานฉ้อโกงหลายพันคน และเชื่อมโยงกับปฏิบัติการโดรนในช่วงความขัดแย้งชายแดนเมื่อปีก่อน
กัมพูชาได้ยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการ โดยยืนยันว่าพื้นที่โอร์เสม็ดได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นดินแดนของกัมพูชา
กระทรวงสารสนเทศกัมพูชากล่าวว่าการเข้าประเทศของนักข่าวต่างชาติและผู้ช่วยทูตทหารโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชา กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎบัตรสหประชาชาติ
เจ้าหน้าที่กัมพูชากล่าวหาว่าไทยใช้ปฏิบัติการต่อต้านการฉ้อโกงเป็นข้ออ้างในการคงกำลังทหารและสร้างการรับรู้ของนานาชาติที่มีต่อความขัดแย้ง.