ผู้แทนอาเซียนเดินหน้าหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในพม่า ก่อนประชุมรมว.ต่างประเทศสัปดาห์หน้า

รอยเตอร์ - ผู้แทนพิเศษของอาเซียนด้านกิจการพม่าจะยังคงพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในประเทศที่เสียหายจากสงครามแห่งนี้ รวมถึงกลุ่มติดอาวุธ ฟิลิปปินส์ระบุวันนี้ (16) ในขณะที่ประเทศเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสัปดาห์หน้า
มะนิลา ที่เป็นประธานอาเซียนในปีนี้ คาดหวังว่า มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ หวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน และเซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซีย จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดในสัปดาห์หน้า พร้อมด้วยรัฐมนตรีจากญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนาดา และอังกฤษ
พม่าถูกคาดหวังว่าจะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญในการหารือที่เมืองหลวงของฟิลิปปินส์ ควบคู่ไปกับหลักปฏิบัติที่วางแผนไว้ของอาเซียนสำหรับทะเลจีนใต้ ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในอินโด-แปซิฟิก และการหยุดชะงักของการค้าและตลาดโลกที่เกิดจากสงครามอิหร่าน
เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้จัดการเจรจาหารืออย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าในกรุงเทพฯ ที่ถือเป็นการพูดคุยแบบพบหน้ากันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 ที่นำไปสู่การที่อาเซียนสั่งห้ามผู้นำของประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของกลุ่ม
เทเรซา ลาซาโร รัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้แทนพิเศษของอาเซียนด้านกิจการพม่า ยังได้จัดการเจรจากับกลุ่มติดอาวุธ ตัวแทนของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ และจะบรรยายสรุปต่อรัฐมนตรีคนอื่นๆ ในการหารือสัปดาห์หน้า
ด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์กล่าวว่า การเจรจาของลาซาโรกับกลุ่มติดอาวุธนั้นตรงไปตรงมาและมีประสิทธิผล โดยระบุว่ากลุ่มติดอาวุธเหล่านี้จะมีความสำคัญในการเจรจาใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับอนาคตของพม่า
“เราไม่ได้จำกัดการมีส่วนร่วมเหล่านี้ไว้เฉพาะบางกลุ่ม แต่จริงๆ แล้ว เป็นคำเชิญที่เปิดกว้างเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมกับทุกคนได้” โฆษกกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ ระบุ
การประชุมสุดยอดอาเซียนเกิดขึ้นไม่นานหลังจากครบรอบ 10 ปี คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการครั้งสำคัญในปี 2559 ที่ทำให้พื้นฐานทางกฎหมายของการอ้างสิทธิในทะเลจีนใต้อย่างกว้างขวางของจีนเป็นโมฆะ คำตัดสินที่ปักกิ่งปฏิเสธ
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์กล่าวว่าอาเซียนและจีนยังคงมุ่งมั่นที่จะเจรจาแนวทางปฏิบัติที่จับต้องได้และมีผลบังคับใช้จริง และแสดงความมั่นใจว่าความคืบหน้าในการสรุปการเจรจาจะบรรลุผลได้ในปีนี้.