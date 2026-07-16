เรือโรฮิงญาลี้ภัย 2 ลำล่มนอกชายฝั่งพม่า คาดดับกว่า 500 ราย

รอยเตอร์ - หน่วยงานของสหประชาชาติระบุว่าเรือ 2 ลำที่บรรทุกผู้คนกว่า 500 คน อาจพลิกคว่ำนอกชายฝั่งพม่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ขณะที่ผู้ลี้ภัยจากประเทศที่ถูกทำลายจากสงครามกำลังเดินทางทางทะเลที่เต็มไปด้วยอันตรายเพื่อแสวงหาความปลอดภัยและชีวิตที่ดีกว่า
เรือทั้ง 2 ลำ ออกจากรัฐยะไข่ของพม่าเมื่อปลายเดือนมิ.ย. โดยบรรทุกผู้โดยสารที่ส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮิงญา ที่มีรายงานว่าบางส่วนมาจากค่ายผู้ลี้ภัยในบังกลาเทศ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และหน่วยงานด้านผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติระบุในคำแถลงร่วมโดยอ้างข้อมูลเบื้องต้น โดยคาดการณ์ว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 500 คน
“แม้ว่าเหตุการณ์และตัวเลขผู้เสียชีวิตจะยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ แต่ UNHCR และ IOM มีความกังวลอย่างยิ่งต่อการสูญเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้น” คำแถลงร่วมระบุ
ชาวมุสลิมโรฮิงญาที่เป็นชนกลุ่มน้อยในพม่าที่ถูกกดขี่ข่มเหงมายาวนาน ต้องหนีภัยความรุนแรงในพม่าและสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายในค่ายผู้ลี้ภัยที่แออัดในบังกลาเทศ ด้วยการเสี่ยงชีวิตเดินทางด้วยเรือไม้ลำเล็กเพื่อหวังที่จะไปถึงที่ที่ปลอดภัยและโอกาสในการดำรงชีวิตในประเทศต่างๆ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย
เมื่อปีที่ผ่านมา มีผู้ลี้ภัยโรฮิงญาเกือบ 900 คน เสียชีวิตหรือสูญหายในทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล ทำให้เป็นเส้นทางเดินเรือที่อันตรายที่สุดในโลกสำหรับผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ ตามการระบุของสหประชาชาติ
ในเหตุการณ์ล่าสุดนี้ เรือลำแรกที่บรรทุกคนประมาณ 250 คน ขาดการติดต่อหลังจากออกเดินทางไม่นาน และเรือลำที่ 2 ที่บรรทุกผู้คนประมาณ 280 คน เชื่อว่าจมลงนอกชายฝั่งแม่น้ำอิรวดีของพม่าในวันที่ 8 ก.ค. หน่วยงานสหประชาชาติระบุ
“การเดินทางเหล่านี้เกิดขึ้นนอกฤดูกาลเดินเรือปกติ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสภาพทะเลอันตรายกว่า” คำแถลงระบุ
การอพยพของชาวโรฮิงญาจากรัฐยะไข่เริ่มต้นขึ้นในปี 2560 หลังจากกองทัพพม่าเปิดฉากโจมตีจังหวัดชายแดน ส่งผลให้ชาวโรฮิงญาอย่างน้อย 730,000 คน ต้องลี้ภัยไปประเทศบังกลาเทศที่อยู่ใกล้เคียง
ขณะที่พม่าปฏิเสธการกระทำละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวโรฮิงญา แต่ก็ปฏิเสธที่จะยอมรับว่าคนเหล่านี้เป็นพลเมืองโดยอ้างว่าชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้เป็นผู้อพยพผิดกฎหมาย
ชะตากรรมของพวกเขาเลวร้ายลงอีกจากการรัฐประหารในพม่าเมื่อปี 2564 ที่นำไปสู่สงครามกลางเมืองที่ขยายวงกว้าง รวมถึงรัฐยะไข่ โดยประชากรชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ตกอยู่ท่ามกลางการสู้รบระหว่างกองกำลังของรัฐบาลและกองทัพอาระกัน
UNHCR และ IOM กล่าวว่ามีรายงานว่ามีผู้สูญหายหรือเสียชีวิตในทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอลในปีนี้เกือบ 300 คน ที่รวมถึงผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาและพลเมืองบังกลาเทศ
ในเดือนพ.ย. เรือที่บรรทุกสมาชิกชุมชนโรฮิงญาจมลงนอกชายฝั่งเกาะลังกาวี ใกล้ชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยมีผู้รอดชีวิตประมาณสิบกว่าคน.