เวียดนามจับผู้จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ฐานต่อต้านรัฐ

เอเอฟพี - ตำรวจในเวียดนามระบุว่าพวกเขาได้จับกุมผู้บริหาร 3 คน ของสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งที่เผยแพร่หนังสือเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์ ผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศ
เหวียน แท็ง นาม อดีตผู้บริหารบริษัทด้านโทรคมนาคม ที่เป็นผู้เขียนหนังสือ “Stories with Thanh -- A New Account of Light" ถูกจับกุมในข้อหาต่อต้านรัฐเมื่อต้นเดือนก.ค. พร้อมกับอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งที่โปรโมตหนังสือเล่มดังกล่าวบนช่องทางโซเชียลมีเดียของเขา
หนังสือเล่มนี้ที่ถูกสำนักพิมพ์เรียกคืนภายใต้แรงกดดันจากทางการ ได้เล่าถึงช่วงเวลาหลายปีที่โฮจิมินห์อยู่ต่างประเทศเพื่อแสวงหาหนทางที่จะจุดประกายการปลดปล่อยชาติในเวียดนาม
ตำรวจฮานอยระบุว่าพวกเขาได้จับกุมผู้อำนวยการ บรรณาธิการบริหาร และหัวหน้าคณะบรรณาธิการของสำนักพิมพ์สมาคมนักเขียนเวียดนาม ที่ตีพิมพ์หนังสือเล่มดังกล่าวเมื่อเดือนพ.ค.
เช่นเดียวกับผู้เขียน ทั้งสามคนเผชิญกับข้อหาผลิต ครอบครอง แจกจ่าย หรือเผยแพร่ข้อมูล เอกสาร หรือสิ่งของที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อต่อต้านสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คำแถลงของตำรวจระบุ
“ทั้งสามมีส่วนร่วมในการแก้ไข ตรวจทาน ตีพิมพ์ และโปรโมทหนังสือเล่มนี้ ที่บิดเบือนประวัติศาสตร์ของการปฏิวัติ นโยบายและแนวปฏิบัติของพรรคและรัฐ” คำแถลงระบุ
นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมยังประกาศว่าได้ลงโทษสื่อ 23 แห่งที่เผยแพร่บทความชื่นชมหนังสือเล่มนี้
“สำนักข่าวเหล่านี้ยอมรับความผิดพลาดของตนและได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับบทเรียนของการตรวจสอบแหล่งที่มา” กระทรวงวัฒนธรรม ระบุ
สำนักข่าวเหล่านั้นต้องจ่ายค่าปรับเกือบ 2,500 ดอลลาร์ ขณะที่พนักงานมากกว่าสิบคนที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์บทความถูกโยกย้าย พักงาน หรือไล่ออก
เหวียน แท็ง นาม ผู้เขียนได้กล่าวคำขอโทษสำหรับหนังสือเล่มดังกล่าวที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ทั่วประเทศเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยกล่าวยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดทางข้อเท็จจริงและการกล่าวอ้างเท็จที่ขัดต่อแนวทางและนโยบายของพรรคและรัฐ ทำให้ภาพลักษณ์ของประธานโฮจิมินห์เสื่อมเสีย และก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ประชาชน
ผู้นำคอมมิวนิสต์ของเวียดนามไม่ค่อยยอมรับความเห็นต่างและมักจำคุกผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์พวกเขา โดยปัจจุบันมีผู้ถูกคุมขังมากกว่า 160 คน ตามการรายงานของฮิวแมนไรท์วอชท์.