โฆษกรัฐบาลเขมรเรียกร้องไทยกลับมาเจรจาเรื่องพรมแดน เดินหน้าปักปันเขตแดนโดยเร็ว

MGR Online - กัมพูชาเรียกร้องไทยให้กลับมาดำเนินการปักปันเขตแดนโดยเร็ว โดยระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความสำคัญเพื่อให้ครอบครัวผู้พลัดถิ่นหลายร้อยครอบครัวสามารถเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งยืนยันการสนับสนุนคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนที่ตรวจสอบการหยุดยิง
เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวในวันพุธ (15) ว่ารัฐบาลกัมพูชายังคงเคารพในภารกิจของคณะผู้สังเกตการณ์ ตามที่ระบุในคำแถลงร่วมเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568 ที่รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและการกำกับดูแลการดำเนินการตามข้อตกลง
เขากล่าวว่ากัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะปกป้องพรมแดนระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศ หลักการสืบสิทธิเส้นเขตแดนเดิม สนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยาม แผนที่อย่างเป็นทางการ และข้อตกลงทวิภาคี โดยปฏิเสธความพยายามใดๆ ในการเปลี่ยนแปลงเขตแดนโดยใช้กำลัง
โฆษกรัฐบาลกัมพูชาระบุว่าคณะผู้สังเกตการณ์ที่นำโดยฟิลิปปินส์ได้เดินทางไปเยี่ยมหมู่บ้าน Ta Keng Baitong ในจ.พระวิหาร เมื่อวันที่ 14 ก.ค. เพื่อประเมินสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน 645 ครอบครัวที่พลัดถิ่นจากสถานการณ์ชายแดน ซึ่งรัฐบาลกัมพูชากล่าวอ้างว่าชาวบ้านจำนวนมากยังไม่สามารถกลับบ้านได้เนื่องจากกองกำลังทหารของไทยยังคงยึดครองพื้นที่ที่กัมพูชาถือว่าเป็นดินแดนของตน
เพ็ญ โบนา กล่าวว่าการลงเยี่ยมพื้นที่ดังกล่าวของคณะสังเกตการณ์ เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมกัมพูชา-ไทย จะต้องเริ่มงานปักปันเขตแดนโดยไม่ล่าช้า
เขาระบุว่ากัมพูชาได้ส่งหนังสือทางการทูต 9 ฉบับ นับตั้งแต่การหยุดยิงครั้งที่ 2 มีผลบังคับใช้ โดยขอให้มีการประชุมพิเศษและเสนอให้มีการสำรวจภาคสนามร่วมกัน แต่ไทยไม่ได้ตอบกลับ
เขากล่าวเสริมว่าการดำเนินกระบวนการปักปันเขตแดนให้เสร็จสิ้นนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้พลเรือนที่พลัดถิ่นเหล่านี้สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี.