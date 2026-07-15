“มินอ่องหล่าย” ผู้นำพม่าเตรียมเยือนไทยเดือนหน้า

เอเอฟพี - รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเปิดเผยว่าประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ผู้นำพม่าจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทากงารในเดือนสิงหาคม นับตั้งแต่ลงจากตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐบาลทหารมาเป็นผู้นำพลเรือน
พม่ากลายเป็นรัฐโดดเดี่ยวหลังจากการรัฐประหารของกองทัพในปี 2564 ที่โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจี ที่นำไปสู่สงครามกลางเมือง
แต่พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีพลเรือนในเดือนเม.ย. หลังจากการเลือกตั้งที่มีข้อจำกัดอย่างมาก และไทยที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นผู้นำความพยายามในการเริ่มต้นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้เป็นปกติ
“เป็นการดีที่สุดที่จะนำพม่ากลับเข้ากลุ่ม เราเชื่อว่าหลังจาก 5 ปี เราจำเป็นต้องพูดคุย เราต้องรับฟัง และพวกเขาจำเป็นที่จะต้องอธิบาย” สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย กล่าว
หลังจากนั้น เขาได้ยืนยันกับสำนักข่าวเอเอฟพีว่าประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย จะเดินทางเยือนไทยในเดือนสิงหาคม ที่จะเป็นการเยือนไทยครั้งแรกนับตั้งแต่เปลี่ยนตำแหน่ง
“ประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย จะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เขาจะเดินทางมาในเร็วๆ นี้ ในเดือนสิงหาคม เรากำลังดำเนินการจัดทำกำหนดการอย่างเป็นทางการ” สีหศักดิ์ กล่าว
ข่าวการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ที่รวมถึงพม่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นการประชุมครั้งแรกตั้งแต่การรัฐประหาร ที่หลังจากนั้นกลุ่มประเทศภูมิภาคได้กีดกันพม่าจากการร่วมการประชุมระดับสูงของกลุ่ม
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้เดินทางเยือนลาวในเดือนนี้ ที่เป็นการเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่ขึ้นเป็นผู้นำพลเรือน และเมื่อเดือนที่แล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในการเยือนอินเดียและจีน.