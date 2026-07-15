กัมพูชาคุมเข้มร้านเช่าชุดหน้านครวัด ห้ามนักท่องเที่ยวสวมชุดเขมรโบราณปนไทยเข้าพื้นที่อุทยาน

MGR Online - สื่อกัมพูชารายงานว่าผู้ที่เดินทางมาเที่ยวชมนครวัดโดยสวมเครื่องแต่งกาย “เขมรโบราณ” ที่ออกแบบอย่างไม่ถูกต้อง และไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานวัฒนธรรมดั้งเดิม จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในนครวัด หลังจากผู้เชี่ยวชาญระบุว่า มากกว่า 70% ของชุดที่มีให้เช่าหน้านครวัดนั้นไม่ถูกต้องตามรูปแบบเขมรแท้ๆ
มาตรการดังกล่าวที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. เป็นต้นไปนั้น ทางการระบุว่าเป็นการเพิ่มความเข้มงวดกวดขันต่อบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมในพื้นที่อุทยานโบราณคดีอังกอร์ หลังมีการวิพากษ์วิจารณ์เครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมที่ถูกดัดแปลง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าบิดเบือนเครื่องแต่งกายเขมรทางประวัติศาสตร์ และนำผ้าและเครื่องประดับที่นำเข้าจากไทยมาใช้มากขึ้น
องค์กรอัปสราแห่งชาติกัมพูชา (ANA) ประกาศข้อจำกัดดังกล่าวหลังจากเจ้าหน้าที่ของ ANA ร่วมกับกรมวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ประจำจ.เสียมราฐ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และหน่วยงานตำรวจปกป้องคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม ได้พบกับผู้ให้บริการเช่าชุดสำหรับนักท่องเที่ยวที่นครวัด
จัน โสพร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประติมากรรมของกรมวัฒนธรรมจังหวัดและผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องแต่งกายเขมรโบราณ กล่าวว่าชุดที่ให้เช่าสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อถ่ายรูปหน้าปราสาทนครวัดประมาณ 70% นั้น แตกต่างจากรูปแบบดั้งเดิม
เขาระบุว่าการใช้ผ้าและเครื่องประดับที่นำเข้าจากไทยเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษ โดยอธิบายว่าเป็นการเบี่ยงเบนจากเอกลักษณ์ของชาติและวัฒนธรรมเขมร และเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมต่างชาติอย่างแท้จริง
“เครื่องแต่งกายแบบเขมรโบราณต้องใช้ผ้าและเครื่องประดับของเขมร และเครื่องแต่งกายใดๆ ไม่ควรดัดแปลงในลักษณะที่เบี่ยงเบนไปจากประเพณีและมาตรฐานของเขมร” จัน โสพร กล่าว
โสพรอธิบายว่า เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับในสังคมเขมรโบราณนั้นเป็นไปตามแบบแผนที่ชัดเจนตามลำดับชั้นสังคม ตั้งแต่กษัตริย์ ไปจนถึงพลเมืองที่มั่งคั่ง และคนทั่วไป ตัวอย่างเช่น ชุดผ้าโฮล ที่เป็นผ้าไหมมัดหมี่โบราณใช้สำหรับกษัตริย์ ในขณะที่ผ้าทอชนิดพิเศษจะเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีฐานะมั่งคั่งหรือมีฐานะสูง ส่วนผ้าฝ้ายจะสวมใส่โดยประชาชนทั่วไป
โสพรกล่าวว่า การผสมผสานผ้า เครื่องประดับ และรูปแบบการตกแต่งที่ไม่เหมาะสมโดยไม่คำนึงถึงสถานะทางประวัติศาสตร์และแบบแผนเครื่องแต่งกาย ส่งผลให้ชุดที่วางขายหรือให้เช่าในชื่อ “เขมรโบราณ” สูญเสียความถูกต้องตามเอกลักษณ์ดั้งเดิม
เขาสนับสนุนให้ผู้ให้เช่าชุดค่อยๆ เปลี่ยนไปใช้ผ้าโฮลและผ้าไหมเขมร ผ้าทอดั้งเดิม และเครื่องประดับที่ทำขึ้นในท้องถิ่น
เขากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่เพียงแต่จะช่วยอนุรักษ์เครื่องแต่งกายเขมรแบบดั้งเดิมเท่านั้น แต่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับงานของช่างทอผ้าและช่างทองชาวกัมพูชาที่ยังสืบทอดงานฝีมือดั้งเดิมต่อไปด้วย
ด้านรองผู้อำนวยการกรมพัฒนาการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของ ANA กล่าวว่า เครื่องแต่งกายให้เช่าที่ไม่ถูกต้องในบริเวณนครวัด ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชนซ้ำแล้วซ้ำเล่า และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อคุณค่าของวัฒนธรรมเขมร
ANA และกรมวัฒนธรรมได้เรียกร้องให้ธุรกิจให้เช่าชุดค่อยๆ ลด และท้ายที่สุดหยุดการใช้ผ้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าที่นำเข้าจากไทย
ภายใต้มาตรการใหม่นี้ เครื่องแต่งกายแบบโบราณที่ดัดแปลงจากรูปแบบดั้งเดิมของเขมร ไม่เป็นไปตามแบบแผนดั้งเดิม หรือแตกต่างจากรูปแบบดั้งเดิมอย่างมาก จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าไปในนครวัด
ส่วนผู้ประกอบการให้เช่าชุดจะมีระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่าน โดยจะต้องยุติการใช้งานเครื่องแต่งกายที่ไม่ถูกต้องอย่างถาวรภายในเดือนม.ค. 2570
มาตรการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริการให้เช่าชุดแบบดั้งเดิมสำหรับการถ่ายภาพได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การท่องเที่ยวที่นครวัดมากขึ้นเรื่อยๆ
ภาพถ่ายของนักท่องเที่ยวที่สวมชุดที่ถูกโปรโมทว่าเป็นเครื่องแต่งกายเขมรโบราณถูกแชร์อย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ระบุว่ามาตรการที่เกิดขึ้นไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะกีดกันนักท่องเที่ยวจากการสวมเครื่องแต่งกายเขมรหรือถ่ายรูปที่นครวัด แต่ข้อจำกัดเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่การรับรองว่าชุดที่ปรากฎในแหล่งมรดกโลกที่โดดเด่นที่สุดของกัมพูชาสะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีทางประวัติศาสตร์ของเขมรอย่างถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่นำเสนอว่าเป็น “เขมรโบราณ” ที่นครวัดนั้น มีความเป็นเขมรแท้จริง.