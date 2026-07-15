เวียดนามสอบแก๊งค้าเพชรข้ามชาติ พบลอบนำเข้าเพชร 28,000 เม็ด มูลค่า 11 ล้านดอลลาร์

เอเอฟพี - ตำรวจเวียดนามกำลังสอบสวนแก๊งค้าเพชรข้ามชาติ ที่ถูกกล่าวหาว่าลักลอบนำเข้าเพชร 28,000 เม็ด มูลค่าเกือบ 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีร้านขายเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
อดีตหัวหน้าฝ่ายรับรองคุณภาพอัญมณีของบริษัท Phu Nhuan Jewelry's (PNJ) ถูกจับกุมตัวเมื่อต้นเดือนพร้อมกับผู้ต้องหาอีกกว่า 30 คน ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการที่ดำเนินการมานานหลายปี
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุในคำแถลงที่ออกคืนวันอังคาร (14) ว่าตำรวจได้บุกตรวจค้นสถานประกอบการมากกว่า 20 แห่ง รวมถึงร้านขายเครื่องประดับและบ้านของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในนครโฮจิมินห์
สื่อของรัฐรายงานว่าสถานประกอบการหลายแห่งที่เชื่อมโยงกับการสอบสวนได้ปิดตัวลงอย่างกะทันหัน
ดัง หง็อก ท้าว อดีตผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการของ PNJ ถูกกล่าวหาว่ารับรองคุณภาพเพชรที่นำเข้ามาจากอินเดียเพื่อขายต่อในเวียดนามอย่างไม่ถูกต้อง โดยการลบเครื่องหมายสลักเลเซอร์ และแทนที่ด้วยเครื่องหมายของบริษัทตนเอง
กระทรวงฯ ระบุว่าตำรวจยึดเพชรได้ 1,239 เม็ด ในระหว่างการสอบสวน พร้อมด้วยเครื่องประดับที่ไม่มีใบกำกับภาษีหรือเอกสารใดๆ ที่พิสูจน์แหล่งที่มาได้
กระทรวงฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ต้องสงสัยใช้กลอุบายทางอาชญากรรมที่ซับซ้อนมากในการจัดหาเพชรจากอินเดียและจัดการการขนส่งที่ผิดกฎหมายผ่านฮ่องกงเข้าสู่เวียดนาม
ด้านบริษัท PNJ ระบุว่าบริษัทรับทราบการสอบสวนอดีตพนักงานของตน แต่กล่าวอ้างว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความรับผิดทางกฎหมายส่วนบุคคล
บริษัทกล่าวว่าผลิตภัณฑ์เพชรที่ได้รับการรับรองจากบริษัทในเครือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างครบถ้วนและรับประกันคุณภาพ
ทั้งนี้ หุ้นของบริษัท PNJ ที่เป็นบริษัทเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ร่วงลงมากกว่า 25% นับตั้งแต่มีการจับกุมครั้งแรกในต้นเดือนก.ค.