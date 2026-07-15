"ทัพรัสเซีย" ช่วยฝึกหลักสูตร "รบพิเศษ" ให้ทหารพม่า

MGR Online - กองทัพรัสเซียส่งตัวแทนพร้อมอาวุธไฮเทค มาช่วยฝึกหลักสูตรรบพิเศษให้กับทหารพม่ารวม 12 วัน ที่วิทยาลัยป้องกันประเทศ เนปิดอว์
วันนี้ (15 ก.ค. 69) สำนักข่าว DVB (Democratic Voice of Burma) ได้รายงานภาพ-ข่าว โดยอ้างข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ระบุว่า กองกำลังปฏิบัติการพิเศษ กองทัพรัสเซีย ได้ส่งตัวแทนมาฝึกอบรมหลักสูตรรบพิเศษให้กับทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพพม่า
การฝึกอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นเวลา 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 6-17 กรกฎาคม 2569 ที่วิทยาลัยป้องกันประเทศ ในกรุงเนปิดอ
ตามภาพที่ DVB นำมาเผยแพร่ เป็นพิธีเปิดการฝึกอบรม โดย พล.ท.ปยิโส่งลิน ผู้บัญชาการฝ่ายฝึกอบรม กองทัพพม่า มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายทหารอีกจำนวนหนึ่งที่มาร่วมชมการฝึก โดยตัวแทนกองทัพรัสเซียได้นำอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี่ระดับสูงซึ่งใช้อยู่ในกองทัพมาจัดแสดง รวมถึงมีการทดสอบการปฏิบัติงานจริงของโดรนและยานรบไร้คนขับขนาดกลาง ที่เคยในสมรภูมิต่าง ๆ ให้กับตัวแทนนายทหารของกองทัพพม่าได้ดูด้วย