ศพนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย 15 ราย จากอุบัติเหตุเรือล่มในเวียดนามกลับถึงประเทศแล้ว

เอพี - ศพของนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย 15 ราย ที่เสียชีวิตจากเหตุเรือสปีดโบ๊ทล่มนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ถูกนำส่งกลับประเทศแล้ววานนี้ (13)
เรือที่ประสบเหตุลำดังกล่าวบรรทุกผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย 32 คน และลูกเรือชาวเวียดนาม 4 คน เมื่อเรือล่มใกล้ชายฝั่งเมื่อบ่ายวันเสาร์ หลังจากออกจากเกาะ Hon May Rut Ngoai ใกล้เกาะฝูก๊วก ที่เป็นเกาะใหญ่ที่สุดของเวียดนาม เจ้าหน้าที่ระบุ
สื่อของรัฐรายงานว่า เหวียน ฮง ไห่ อายุ 57 ปี กัปตันเรือกำลังถูกสอบสวนในข้อหาละเมิดกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ
เที่ยวบินที่บรรทุกศพจากนครโฮจิมินห์มาถึงเมืองมุมไบในเย็นวันจันทร์ (13) ตามการระบุของสถานทูตอินเดีย และได้กล่าวว่าได้ขอให้รัฐบ้านเกิดของผู้เสียชีวิตประสานงานการเดินทางต่อไป โดยผู้เสียชีวิต 10 ราย มาจากรัฐทมิฬนาดู และ 3 รายมาจากรัฐอานธรประเทศ และ 2 รายจากรัฐเกรละ
บริษัท Lava International ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ที่ตั้งอยู่ในรัฐอุตตรประเทศกล่าวว่า กลุ่มดังกล่าวอยู่ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวที่จัดโดยบริษัท ซึ่งมีทั้งพนักงาน ตัวแทนจำหน่าย และพันธมิตรค้าปลีก
ก่อนหน้านี้ สถานทูตกล่าวว่าผู้รอดชีวิต 16 คน ได้รับการปล่อยตัวจากโรงพยาบาลและกำลังเดินทางกลับอินเดีย
นีร์มาล กูมาร์ นักธุรกิจอายุ 44 ปี กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าพวกเขาเริ่มต้นจากการเดินทางเพื่อพักผ่อนแต่กลับกลายเป็นความวุ่นวายภายในไม่กี่นาทีเมื่อพายุพัดกระหน่ำเรือ คลื่นลูกใหญ่ซัดเข้าใส่เรือทำให้ผู้โดยสารแตกตื่น เรือเริ่มโคลงเคลงอย่างรุนแรงในทะที่มีคลื่นลมแรงก่อนที่จะพลิกคว่ำ และเขากล่าวเสริมว่าเรือดูเหมือนจะควบคุมได้ยากขึ้นเรื่อยๆ
“ผู้คนวิ่งจากด้านหนึ่งของเรือไปยังอีกด้านหนึ่ง แล้วพวกเขาก็เริ่มกระโดด ผมก็กระโดดลงน้ำไปด้วย” กูมาร์ กล่าว
ทีมกู้ภัยมาถึงภายใน 5 นาทีและช่วยผู้รอดชีวิตขึ้นจากน้ำ
กูมาร์กล่าวว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เขาเสียใจอย่างมาก เนื่องจากในบรรดาผู้เสียชีวิตมีเพื่อนสมัยเด็กของเขาคนหนึ่งซึ่งเดินทางไปกับเขาด้วยความหวังว่าจะได้มีประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าจดจำ
“ผมยังทำใจไม่ได้เลยว่าเขาตายแล้ว” กูมาร์ กล่าว
ผู้รอดชีวิตหนึ่งรายยังคงมีอาการสาหัสและถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล Cho Ray ที่เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลรัฐชั้นนำของประเทศ ในนครโฮจิมินห์เพื่อรับการรักษาเฉพาะทาง
แพทย์แจ้งกับสำนักข่าวเวียดนามนิวส์ว่า ชายวัย 49 ปีรายนี้ มีอาการปอดเสียหายอย่างรุนแรงหลังจากเกือบจมน้ำ พร้อมกับอาการช็อก บาดเจ็บหลายแห่ง และเลือดออกในสมอง
หัวหน้าแผนกผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาลกล่าวกับสื่อว่า ความดันโลหิตและระดับออกซิเจนในเลือดของเขาดีขึ้นแล้ว
จุดที่เรือล่มอยู่ห่างจากเกาะฝูก๊วกไปทางใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางชายหาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเวียดนาม โดยทั้ง 2 แห่งขึ้นชื่อเรื่องหาดทรายขาวและน้ำทะเลใสสะอาด ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศหลายล้านคนในแต่ละปี
อินเดียเป็นหนึ่งในตลาดการท่องเที่ยวที่เติบโตเร็วที่สุดของเวียดนาม.