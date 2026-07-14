พม่าสั่งผู้โดยสารเดินทางถึงสนามบินหลักต้องลงทะเบียนอุปกรณ์มือถือ ป้องกันการลักลอบนำเข้า

MGR Online - สื่อพม่ารายงานว่ารัฐบาลทหารได้ประกาศให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ และเนปีดอ จะต้องแจ้งหมายเลข IMEI ของอุปกรณ์มือถือที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ หากโทรศัพท์เหล่านั้นยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบทะเบียนระบุอุปกรณ์ส่วนกลาง (CEIR)
คำสั่งดังกล่าวที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ของรัฐบาลทหารได้กำหนดให้ผู้เดินทางต้องแจ้งรายละเอียด IMEI ที่เคาน์เตอร์ศุลกากร ก่อนที่อุปกรณ์จะสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในประเทศได้ หลังจากแจ้งแล้ว ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียน CEIR ภายในหนึ่งเดือนและชำระภาษีที่กำหนด หากไม่ปฏิบัติตามจะมีการเรียกเก็บทั้งภาษีและค่าปรับ แต่หากพำนักอยู่ในประเทศไม่เกิน 30 วัน จะได้รับการผ่อนผันชั่วคราวเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายพม่า โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายภาษีทันทีหรือสำแดงอุปกรณ์ที่สนามบินสำหรับการเดินทางระยะสั้น
ทั้งนี้ รัฐบาลยังระบุอีกว่าบุคคลจะได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนโทรศัพท์นำเข้าได้ไม่เกิน 2 เครื่องต่อปี ความเคลื่อนไหวที่เพิ่มความเข้มงวดต่อข้อจำกัดในการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
รัฐบาลพม่าอ้างว่ามาตรการที่นำมาใช้นี้ มีเป้าหมายเพื่อปราบปรามการลักลอบนำเข้า และทำให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านภาษี แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิทางดิจิทัลเตือนว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของมาตรการคือการสอดแนม ด้วยการเชื่อมโยงหมายเลข IMEI กับการลงทะเบียนซิมการ์ด ที่ทางการสามารถติดตามอุปกรณ์ได้แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนซิมการ์ดแล้วก็ตาม โดยสามารถระบุผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์ และปิดการใช้โทรศัพท์จากระยะไกลได้
นับตั้งแต่การรัฐประหาร รัฐบาลทหารได้ขยายการใช้ระบบการติดตามและตรวจสอบข้อมูลบุคคลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง (PSMS) ที่ได้รับการสนับสนุนจากจีน ตามจุดตรวจต่างๆ โรงแรม และเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว
กลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าการรวม CEIR และ PSMS จะทำให้รัฐบาลมีอำนาจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในการตรวจสอบพลเมือง จำกัดการเคลื่อนไหวของนักเคลื่อนไหวและกองกำลังต่อต้าน และสร้างรัฐสอดส่องแบบครอบคลุม.