รบ.ลาวสั่ง "จัดระเบียบ" การธุดงค์ของสงฆ์ ต้องขออนุญาตก่อนเพื่อความปลอดภัย

MGR Online - รัฐบาลลาวแจ้งคณะสงฆ์ทั่วประเทศ ต้องขออนุญาตก่อนเดินธุดงค์เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย พระสงฆ์จากต่างประเทศหากจะเดินธุดงค์เข้าไปในลาว ต้องได้ไฟเขียวจากสำนักนายกรัฐมนตรี
วานนี้ (13 ก.ค. 69) สื่อหลายสำนักในลาว ได้เผยแพร่หนังสือแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี เรื่อง จัดระเบียบการเดินธุดงค์ของพระสงฆ์
หนังสือแจ้งการฉบับนี้ ลงนามโดยนายบัวคง นามมะวง รัฐมนตรี หัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 มีเนื้อหาดังนี้
ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี ขอถือเป็นเกียรติน้อมนมัสการแจ้งมายังประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ แห่ง สปป.ลาว เกี่ยวกับการเดินธุดงค์ของพระสงฆ์ ดังนี้
1.คณะสงฆ์ที่มีจุดประสงค์เดินธุดงค์จากวัดใดวัดหนึ่งไปยังวัดอื่นภายในเมืองเดียวกัน ต้องได้รับอนุญาตจากห้องว่าการขั้นเมือง ตามการเสนอของตาแสง(หน่วยงานปกครองท้องถิ่นใกล้เคียงกันกำนันตำบล) และการรับรองขององค์การปกครองบ้าน
2.คณะสงฆ์ที่มีจุดประสงค์เดินธุดงค์จากวัดใดวัดหนึ่งไปยังวัดอื่นที่อยู่ต่างเมืองภายในแขวงเดียวกัน ต้องได้รับอนุญาตจากห้องว่าการนครหลวงเวียงจันทน์หรือแขวง ตามการเสนอของห้องว่าการขั้นเมือง
3.คณะสงฆ์ที่มีจุดประสงค์เดินธุดงค์จากวัดใดวัดหนึ่งไปยังวัดอื่นที่อยู่ต่างแขวง และคณะสงฆ์ของต่างประเทศที่มีจุดประสงฆ์เดินธุดงค์เข้ามาใน สปป.ลาว หรือเข้ามาเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่สาม ต้องได้รับอนุญาตจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี ตามการเสนอขององค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ แห่ง สปป.ลาว และองค์กรปกครองท้องถิ่น
4.ให้ห้องการศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ แห่ง สปป.ลาว สมทบกับกรรมาธิการเผยแพร่ศีลธรรม และปฏิบัติกรรมฐาน แจ้งไปถึงองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแต่ละระดับให้ประสานสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามหนังสือแจ้งการนี้
ตามรายงานของสื่อลาว การออกหนังสือแจ้งการฉบับนี้ เพื่อให้การเดินธุดงค์ของพระสงฆ์ในลาวมีความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย