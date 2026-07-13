รัฐบาลพม่ายอมรับรื้อรูปปั้นนายพลอองซาน อ้างเหตุสร้างไม่ได้มาตรฐาน-ขาดความสง่างาม

MGR Online - รัฐบาลพม่ายืนยันว่ากำลังดำเนินการรื้อถอนรูปปั้นของนายพลอองซาน วีรบุรุษแห่งการประกาศอิสรภาพของประเทศและบิดาของอองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐที่ยังคงถูกควบคุมตัว ในการยอมรับต่อสาธารณะที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก
ข่าย ข่าย โซ โฆษกรัฐบาลพม่ากล่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบอนุสาวรีย์ในกว่า 100 เมือง โดยเธออ้างว่าการรื้อถอนดังกล่าวไม่ใช่การลบล้างมรดกของนายพลอองซาน แต่เป็นการตรวจสอบเพื่อแก้ไขรูปปั้นที่ไม่ได้มาตรฐาน รูปทรงไม่ถูกต้อง หรือขาดความสง่างามที่เหมาะสม
“สื่อบางแห่งกำลังรายงานการรื้อถอนรูปปั้นนายพลอองซานบางพื้นที่ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ใช่การรื้อถอนรูปปั้นทั้งหมด แต่เฉพาะรูปปั้นที่มีสัดส่วนและรูปทรงไม่ถูกต้องเท่านั้นที่กำลังถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย” ข่าย ข่าย โซ กล่าว
เธออ้างถึงกฎหมายคุ้มครองและอนุรักษ์โบราณสถาน ที่เป็นพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการตรวจสอบ โดยระบุว่าเป้าหมายคือเพื่อให้แน่ใจว่าภาพลักษณ์ของนายพลอองซานได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างถูกต้องสำหรับคนรุ่นหลัง
ทั้งนี้ คำชี้แจงของรัฐบาลดังกล่าวถูกต่อต้านและไม่พอใจอย่างกว้างขวาง โดยการสำรวจของสื่ออิสระชี้ให้เห็นว่ามีความพยายามอย่างเป็นระบบมากกว่านั้นในการลบภาพลักษณ์ของนายพลอองซานออกจากพื้นที่สาธารณะ โดยมีรูปปั้นอย่างน้อย 16 ชิ้น ถูกรื้อถอนหรือทำลายไปนับตั้งแต่การรัฐประหารในเดือนก.พ. 2564
รายงานของสื่อท้องถิ่นอธิบายถึงปฏิบัติการลับของเจ้าหน้าที่มักตัดกระแสไฟฟ้าในสวนสาธารณะและใช้เครื่องจักรหนักเข้ารื้อถอนอนุสาวรีย์ภายใต้ความมืด ชาวบ้านและนักเคลื่อนไหวระบุว่าเห็นการรื้อถอนเพิ่มขึ้นอย่างมากในหลายพื้นที่ รวมทั้ง ภาคมะเกว ภาคพะโค ภาคย่างกุ้ง ภาคอิรวดี ภาคสะกาย และภาคมัณฑะเลย์
ด้านพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ได้ออกคำแถลงเมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่ผ่านมา ประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นความพยายามที่ถูกวางแผนไว้เพื่อทำลายเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ของชาติพม่า
ขณะที่สภาทนายความพม่าระบุว่าการทำลายรูปปั้นเหล่านี้โดยเจตนา ซึ่งรูปปั้นส่วนใหญ่ได้รับเงินบริจาคจากประชาชน ถือเป็นการทำลายทรัพย์สินโดยเจตนาตามมาตรา 425 ของประมวลกฎหมายอาญา ที่มีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี
การดำเนินการที่เกิดขึ้นกับภาพลักษณ์ของนายพลอองซาน ดูเหมือจะเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับการปราบปรามอย่างกว้างขวางต่อพรรค NLD และอิทธิพลของอองซานซูจี
ในเดือนมิ.ย. ทางการได้ถอดสัญลักษณ์พรรค NLD และรูปของนายพลอองซานออกจากกำแพงด้านนอกบ้านเลขที่ 54 ถนนยูนิเวอร์ซิตี้ ในย่างกุ้ง ซึ่งเป็นบ้านของครอบครัวที่อองซานซูจีถูกกักบริเวณในบ้านนานถึง 15 ปี
นอกจากนี้ รัฐบาลยังจับกุมสมาชิกพรรค NLD หลายพันคน และยึดทรัพย์สินส่วนตัวของสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ได้รับเลือกตั้งหลายร้อยคนอย่างเป็นระบบ
ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐประกาศว่าจะมีการจัดนิทรรศการพิเศษ ที่พิพิธภัณฑ์บ้านพักนายพลอองซาน เมืองนาตมอก ภาคมะเกว เนื่องในวันวีรชนที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 19 ก.ค.
แต่นักวิจารณ์โต้แย้งว่าการรื้อทำลายเป็นความพยายามที่ฝ่ายบริหารที่สนับสนุนทหารในปัจจุบันใช้ทำลายสัญลักษณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจในการต่อต้านการรัฐประหาร และเพื่อเสริมสร้างเรื่องเล่าของรัฐที่เอื้อประโยชน์ต่อประวัติศาสตร์ในมุมของกองทัพเอง.