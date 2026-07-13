รัฐมนตรีอาเซียนกดดันพม่าปฏิบัติตามแผนสันติภาพที่หยุดชะงักให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม

เอเอฟพี - รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กดดันรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าให้พยายามดำเนินการให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในแผนสันติภาพสำหรับพม่าของอาเซียนที่หยุดชะงักมานานระหว่างการประชุมที่กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ (12) ตามการเปิดเผยของนักการทูตระดับสูงของไทยและฟิลิปปินส์
การประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกหลายประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่า ติน หม่อง ส่วย เป็นการพบหารือกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 ในพม่า
พม่าถูกกีดกันทางการทูตภายในกลุ่มภูมิภาคมาตั้งแต่กองทัพของประเทศโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของอองซานซูจี เมื่อกว่า 5 ปีก่อน ที่จุดชนวนสงครามกลางเมือง
แต่ผู้นำคณะรัฐบาลทหาร พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีพลเรือนในเดือนเม.ย. หลังจากการเลือกตั้งที่มีข้อจำกัดอย่างมาก และประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยได้เป็นผู้นำในความพยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์
สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า รัฐบาลไทยสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและค่อยเป็นค่อยไปกับพม่าในความพยายามที่จะดำเนินการตามแผนฉันทมติ 5 ข้อของอาเซียน ที่มีเป้าหมายเพื่อยุติสงครามระหว่างกองทัพและกลุ่มติดอาวุธเรียกร้องประชาธิปไตยและกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์
แต่เขากล่าวว่าพม่าจำเป็นต้องแก้ไขข้อกังวลของอาเซียนและประชาคมระหว่างประเทศด้วย
“เรามีความคาดหวังที่เป็นรูปธรรม เกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การลดความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพลเรือน และการส่งเสริมการเจรจาทางการเมืองที่ครอบคลุม” รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยกล่าวกับผู้สื่อข่าว
เขายังเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองเพิ่มเติมและมีความคืบหน้าเชิงบวกมากขึ้นเกี่ยวกับอองซานซูจี ที่ยังคงถูกควบคุมตัวหลังจากถูกย้ายออกจากเรือนจำไปอยู่ภายใต้การกักบริเวณในบ้าน
“เราต้องการเห็นความคืบหน้าทีละขั้นตอน” สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว กล่าว
แต่อย่างไรก็ตาม อาเซียนมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยในแผนสันติภาพของกลุ่มเพื่อยุติสงครามกลางเมืองของพม่าผ่านการเจรจากับทุกฝ่าย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพม่า ที่ได้รับการเลือกตั้งโดยไม่รวมพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฎหรือพรรคของซูจี ได้วิพากษ์วิจารณ์แผนของอาเซียนในรัฐสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเรียกร้องให้มีการทบทวนและพิจารณาใหม่ ตามการรายงานของหนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมาที่เป็นสื่อของรัฐ
รายงานระบุว่าแผนดังกล่าวของอาเซียนบ่อนทำลายความเท่าเทียมของพม่าภายในอาเซียน และไม่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของอาเซียนเรื่องการไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิก
อย่างไรก็ตาม เทเรซา ลาซาโร รัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปปินส์ กล่าวว่าเธอและกลุ่มยังคงสนับสนุนแผนดังกล่าว
ลาซาโร ที่ยังดำรงตำแหน่งผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนด้วยนั้น กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า รัฐมนตรีที่เข้าร่วมในการประชุมที่กรุงเทพฯ หวังว่าพม่าจะใช้โอกาสนี้สร้างความคืบหน้าหรือตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมและพิสูจน์ได้ในประเด็นหลักของฉันทมติ 5 ข้อ แม้ว่าจะยังไม่มีการกำหนดกรอบเวลาก็ตาม
“อาเซียนเรียกร้องให้มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อยุติการสู้รบ” ลาซาโร กล่าว พร้อมเสริมว่าเธอตั้งใจที่จะเยือนพม่าในปีนี้เพื่อขยายการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศ
แผน 5 ข้อ ที่พม่าและประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นพ้องกันในปี 2564 เรียกร้องให้ยุติการสู้รบโดยทันที และมีการเจรจาระหว่างทุกฝ่าย โดยมีผู้แทนพิเศษของอาเซียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
แต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าการเห็นพ้องต้องกันในหมู่สมาชิกอาเซียนกำลังสั่นคลอน ระหว่างกลุ่มประเทศที่เปิดรับการผ่อนปรนเล็กๆ น้อยๆ เพื่อนำพม่ากลับเข้าร่วมกลุ่ม และกลุ่มที่ยังคงยืนกรานในท่าทีแข็งกร้าว.