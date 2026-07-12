พม่าแจ้งอาเซียน “ซูจี” สุขภาพแข็งแรงและจะได้รับการดูแลอย่างดี

รอยเตอร์ - รัฐมนตรีต่างประเทศจากกลุ่มประเทศอาเซียนได้รับแจ้งจากรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าในวันอาทิตย์ (12) ว่า อองซานซูจี อดีตผู้นำที่ถูกควบคุมตัว มีสุขภาพแข็งแรงและจะได้รับการดูแลอย่างดี ผู้แทนพิเศษว่าด้วยกิจการพม่าของอาเซียนระบุ
มาเรีย เทเรซา ลาซาโร รัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์ พยายามขอเข้าพบซูจี วัย 81 ปี ที่ถูกควบคุมตัวนับตั้งแต่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถูกโค่นล้มในการรัฐประหารเมื่อปี 2564
“คำแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศพม่าเกี่ยวกับอองซานซูจีคือเธอมีสุขภาพแข็งแรงดี และเหตุที่เขากล่าวเช่นนั้นเป็นเพราะเธอเป็นญาติ เธอเป็นพี่สาว ดังนั้นพวกเขาจะดูแลเธอ” ลาซาโรกล่าวในการแถลงข่าว
ซูจีกำลังรับโทษจำคุก 27 ปี โดยเพิ่งได้รับการลดโทษ 1 ใน 3 จากข้อกล่าวหาหลายข้อที่พันธมิตรของเธอกล่าวว่าถูกสร้างขึ้นเพื่อกีดกันเธอออกจากการเมือง ที่รวมทั้งการยุยงปลุกปั่น การทุจริต การโกงเลือกตั้ง และการละเมิดกฎหมายความลับของรัฐ ซึ่งเธอปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านั้น
นักการทูตระดับสูงของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ ได้พบหารือกับคู่เจรจาพม่าต่อหน้ากันเป็นครั้งแรกในวันนี้ นับตั้งแต่การรัฐประหาร เพื่อพยายามเริ่มต้นแผนริเริ่มสันติภาพที่ดำเนินมา 5 ปีแล้ว แต่ยังล้มเหลวที่จะยุติสงครามกลางเมืองที่ครอบงำประเทศ
ความขัดแย้งนี้คร่าชีวิตผู้คนไปประมาณ 100,000 คน และทำให้ผู้คนอีกหลายล้านต้องพลัดถิ่น
ผู้นำพม่าถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงของอาเซียนนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจเนื่องจากล้มเหลวในการดำเนินการตามแผนสันติภาพ “ฉันทมติ 5 ข้อ” ที่ตกลงกับกลุ่ม
ตั้งแต่เดือนเม.ย. ประเทศนี้อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลพลเรือนหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นปี โดยอดีตผู้นำรัฐบาลทหาร พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีและพยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอาเซียน
ขณะนี้ยังคงไม่ทราบที่อยู่ของซูจี แต่ลาซาโรกล่าวก่อนหน้านี้ว่าเธอถูกย้ายไปยัง “สถานที่ที่ถูกกำหนดไว้” โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยกล่าวว่า ติน หม่อง ส่วย รัฐมนตรีต่างประเทศของพม่า เผชิญกับคำถามระหว่างการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการในกรุงเทพฯ เกี่ยวกับสถานะของซูจี
“เราได้แสดงความคิดเห็นว่าหากผู้แทนพิเศษของอาเซียนได้รับโอกาสพบกับอองซานซูจีก็จะเป็นการดียิ่งขึ้นไปอีก เพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบคำกล่าวอ้างที่รัฐมนตรีต่างประเทศได้กล่าวไว้” สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย กล่าว.