กัมพูชายืนยันผู้ป่วยไข้หวัดนกรายที่ 5 ของปี 69

MGR Online - กระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชาระบุในคำแถลงที่ออกเมื่อค่ำวันเสาร์ (11) ว่าเด็กหญิงวัย 9 เดือน ตรวจพบเชื้อไข้หวัดนก H5N1 ที่ถือเป็นผู้ป่วยรายที่ 5 ของประเทศในปี 2569
คำแถลงระบุว่า เด็กทารกจากหมู่บ้านเปรกตะกอง เขตเมียนเจย กรุงพนมเปญ ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อเมื่อวันพฤหัสฯ และทีมแพทย์กำลังดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
คำแถลงยังระบุว่าเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขกำลังตรวจสอบแหล่งที่มาของการติดเชื้อและติดตามผู้สัมผัสติดต่อเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในชุมชน
ไข้หวัดนก H5N1 ที่มักแพร่ระบาดในสัตว์ปีก สามารถแพร่เชื้อในมนุษย์และทำให้เกิดอาการได้ตั้งแต่มีไข้และไอ ไปจนถึงอาการติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรง
คำแถลงระบุว่าไข้หวัดนกยังคงคุกคามสุขภาพของประชาชน โดยเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย และปรุงอาหารจากเนื้อสัตว์ปีกให้สุกอย่างทั่วถึง.