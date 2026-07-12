น้ำท่วมพม่า รัฐยะไข่-รัฐชินอ่วม พบเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 3 ราย

เอเอฟพี - เจ้าหน้าที่กู้ภัยในพม่าเตือนระดับน้ำกำลังเพิ่มสูง ขณะที่หลายพื้นที่ของรัฐยะไข่และรัฐชิน ทางภาคตะวันตกของประเทศเผชิญกับน้ำท่วมรุนแรง
หน่วยงานด้านมนุษยธรรมของกองทัพอาระกัน กลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ที่ควบคุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 3 คน
“ความกังวลของเราคือจะเกิดอะไรขึ้นหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องอพยพผู้สูงอายุ ผู้ป่วย คนท้อง และผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบต่ำ” เจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่กล่าว
พม่าได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมืองตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 ทำให้ประเทศเผชิญกับปัญหาด้านการขนส่งและการสื่อสาร และประชากรมากกว่า 1 ใน 3 ต้องทนทุกข์จากความไม่มั่นคงทางอาหาร ตามการระบุของสหประชาชาติ
“หมู่บ้านของเรามีบ้านประมาณ 200 หลัง และมีเพียง 1-2 หลังเท่านั้นที่ยังไม่จมน้ำ ส่วนที่เหลือถูกน้ำท่วม นาข้าวทั้งหมดก็จมอยู่ใต้น้ำ” ชาวบ้านในหมู่บ้านเจ๊าจ๊าต กล่าว
“เรามีเด็กเล็กอยู่ที่บ้าน ผมกลัวว่าถ้าน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกตอนกลางคืน เราจะไม่มีที่ให้ไปพักหลบภัย ไม่มีทางให้หลบหนี” ชาวบ้านอีกรายหนึ่ง กล่าว.