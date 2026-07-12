เรือสปีดโบ๊ทพลิกคว่ำนอกชายฝั่งเวียดนาม นักท่องเที่ยวอินเดียเสียชีวิต 15 ราย

เอพี - เรือที่กำลังเดินทางกลับจากทริปเที่ยวเกาะในภาคใต้ของเวียดนามเกิดพลิกคว่ำเมื่อวันเสาร์ (11) ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเสียชีวิต 15 คน ห่างจากฝั่งไม่ถึงครึ่งกิโลเมตร เจ้าหน้าที่และพยานกล่าว
เรือสปีดโบ๊ทลำดังกล่าวบรรทุกนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย 32 คน และลูกเรือ 4 คน ขณะเกิดเหตุในช่วงบ่ายวันเสาร์ ไม่นานหลังเดินทางออกจากเกาะ Hon May Rut Ngoai ที่อยู่ใกล้กับเกาะฝูก๊วก เกาะใหญ่ที่สุดของเวียดนาม เจ้าหน้าที่ระบุ
“เรือแล่นไปได้เพียงครึ่งกิโลเมตรก็พลิกคว่ำ” อาชิช คูมาร์ ชาวอินเดียที่เห็นเหตุการณ์กล่าวกับสำนักข่าวเอพีทางโทรศัพท์
เขากล่าวว่าเรือที่อยู่ใกล้เคียงรีบเข้าไปช่วยเหลือทันที แต่ก็สายเกินไปแล้ว
คูมาร์กล่าวว่าไม่มีบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินที่ชายฝั่งเมื่อผู้รอดชีวิตถูกนำตัวกลับมา
เขากล่าวว่าผู้โดยสารส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างการท่องเที่ยวในทริปที่จัดขึ้นโดยบริษัทที่พวกเขาทำงานอยู่ ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
เขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเพื่อนของเขา 3 คน อยู่บนเรือลำเกิดเหตุ โดยที่สองคนเสียชีวิตแล้ว และอีกคนหนึ่งอาการสาหัส
บริษัท Lava International ของอินเดีย เป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ได้ยืนยันว่าพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจบางส่วนของบริษัทอยู่ในกลุ่มผู้ประสบอุบัติเหตุ
“สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวของพวกเขา” บริษัทกล่าว
ด้านเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ของเวียดนาม VNExpress รายงานอ้างคำพูดของพยานว่า มีบางคนติดอยู่ภายในเรือที่พลิกคว่ำ
ภาพจากโทรทัศน์เวียดนามแสดงให้เห็นทะเลที่ปั่นป่วนและลมแรง ขณะที่ทีมกู้ภัยโยนห่วงชูชีพให้คนที่อยู่ในน้ำ เจ็ตสกีนำผู้รอดชีวิตกลับขึ้นฝั่ง ขณะที่ผู้คนบนชายหาดให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีผู้ได้รับการช่วยเหลือ 21 คน และพบศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดแล้ว ส่วนผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
นายกรัฐมนตรีเล มีง ฮุง ของเวียดนาม สั่งให้มีการสอบสวนและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบ เขายังขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยทางน้ำและทางทะเลในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ของอินเดีย ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุโศกนาฏกรรมนี้ และเขียนบนโซเชียลมีเดียว่าสถานทูตอินเดียกำลังให้ความช่วยเหลือทุกอย่างเท่าที่เป็นได้
เชื่อว่าผู้โดยสารบนเรือนหลายคนมาจากรัฐเตลังคานาและรัฐทมิฬนาดู
เจ้าหน้าที่ในรัฐเตลังคานาได้ตั้งคณะทำงานเพื่อประสานงานความช่วยเหลือและให้ข้อมูลแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต และหัวหน้าคณะรัฐมนตรีของรัฐทมิฬนาดูโพสต์โซเชียลมีเดียระบุว่าเขาได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่อินเดียให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและตรวจสอบให้แน่ใจว่าศพของผู้เสียชีวิตถูกนำกลับมาโดยเร็วที่สุด
เกาะฝูก๊วกในอ่าวไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางชายหาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเวียดนาม ส่วนเกาะ Hon May Rut อยู่ห่างจากเกาะฝูก๊วกไปทางใต้ราว 10 กิโลเมตร มีชื่อเสียงจากหาดทรายขาวและน้ำทะเลใสสะอาด ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและชาวต่างชาติได้หลายล้านคนในแต่ละปี
อินเดียเป็นหนึ่งในตลาดการท่องเที่ยวที่เติบโตเร็วที่สุดของเวียดนาม ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ต้อนรับชาวอินเดียประมาณ 750,000 คน ในปี 2568 เพิ่มขึ้นเกือบ 50% จากปีที่แล้ว
เจ้าหน้าที่ระบุว่าการเติบโตนี้เกิดจากเครือข่ายเที่ยวบินตรงระหว่างเมืองใหญ่ๆ ของอินเดียและเวียดนามที่ขยายตัวมากขึ้น และนโยบายการอนุมัติวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดหยุ่นของเวียดนาม.