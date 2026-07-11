เปิดสถิติ! เหตุดิบยุบในเมืองวิละบูลีมีมากขึ้นทุกปี ล่าสุดพบเพิ่มอีก 20 หลุม

MGR Online - ฝ่ายปกครองแขวงสะหวันนะเขตร่วมกับตัวแทนบริษัทล้านช้าง มิเนอรัล เข้าตรวจสอบเหตุดินยุบในเมืองวิละบูลี พบเกิดมากขึ้นทุกปี แต่ยังยืนยันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ล่าสุด พบเพิ่มอีก 20 หลุม
ช่วงบ่ายวานนี้ (10 ก.ค. 69) นายคำผุย สีบุนเฮือง รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสะหวันนะเขต ร่วมกับฝ่ายปกครองเมืองวิละบูลี และตัวแทนบริษัทล้านช้าง มิเนอรัล จำกัด ผู้ได้สัมปทานทำเหมืองทองในเขตเมืองวิละบูลี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุดินยุบตัวเป็นหลุมลึกจำนวนหลายหลุม ที่เกิดขึ้นในทุ่งนา บ้านหนองกะแด้ง เมืองวิละบูลี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569
จากการตรวจสอบ พบหลุมขนาดใหญ่ที่เกิดจากดินยุบตัวเพิ่มมาอีก 20 หลุม จากเดิมที่มีเพียง 8 หลุม ในการตรวจสอบรอบแรกเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงยืนยันว่าเหตุดินยุบตัวครั้งนี้ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เนื่องจากโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ดินบริเวณนี้เป็นชั้นหินปูน เต็มไปด้วยถ้ำ โพรง และช่องว่างขนาดต่างๆ เมื่อเกิดฝนตกลงมาด้านบน ทำให้มีน้ำเซาะหน้าดินจนเกิดการยุบตัวเป็นหลุมลึก
ในการแก้ปัญหา ทางการแขวงสะหวันนะเขต เมืองวิละบูลี และบริษัทล้านช้าง มิเนอรัล จะนำดินมาถมกลบหลุมที่ยุบตัวลงไปให้เต็มเหมือนเดิม
มีการเปิดเผยสถิติเหตุดินยุบตัวในเขตเมืองวิละบูลีว่า เริ่มพบตั้งแต่ปี 2541 โดยพบ 1 หลุม แต่หลังจากปี 2562 เป็นต้นมา ได้พบเหตุดินยุบเกิดขึ้นในเมืองวิละบูลีทุกปี และแต่ละปี จำนวนหลุมที่เกิดขึ้นจากเหตุดินยุบเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ประกอบด้วย
ปี 2562 พบดินยุบตัว 6 หลุม
ปี 2563 พบ 1 หลุม
ปี 2564 พบ 1 หลุม
ปี 2565 พบ 11 หลุม
ปี 2566 พบ 21 หลุม
ปี 2567 พบ 23 หลุม
ปี 2568 พบ 40 หลุม
ปีนี้(2569) เพียงไม่ถึง 7 เดือน มีเหตุดินยุบตัวเกิดขึ้นแล้ว 35 หลุม รวมหลุมที่เพิ่งพบใหม่ 20 หลุม เมื่อวานนี้ด้วย โดยหลุมที่ลึกที่สุด วัดความลึกได้ 9 เมตร