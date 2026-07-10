สื่อเขมรรีบตีข่าวเกาหลีใต้ยกเลิกคำสั่งห้ามเดินทางบางพื้นที่ของกัมพูชา เหตุสถานการณ์ความปลอดภัยดีขึ้น

MGR Online - สื่อกัมพูชารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ได้ยกเลิกคำสั่งห้ามเดินทางไปยังหลายพื้นที่ในกัมพูชา โดยอ้างถึงสถานการณ์ความปลอดภัยที่ดีขึ้น
กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ได้ลดระดับการเตือนภัยการเดินทางสำหรับภูเขาโบกอร์ ในจ.กัมปอต เมืองชายแดนบาเวต และปอยเปต จากระดับ 4 ซึ่งเป็นระดับการเตือนภัยการเดินทางสูงสุดไปเป็นระดับ 3 ที่แนะนำให้พลเมืองเกาหลีใต้เดินทางออกจากพื้นที่
คำสั่งห้ามเดินทางมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนต.ค. 2568 โดยกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าการตัดสินใจผ่อนปรนข้อจำกัดดังกล่าว เป็นผลจากการปรับปรุงสถานการณ์ความปลอดภัยอย่างมีนัยสำคัญ และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองเกาหลีใต้ในกัมพูชาลดลง 94% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
ทั้งนี้ กฎหมายหนังสือเดินทางของเกาหลีใต้ระบุว่าพลเมืองที่ฝ่าฝืนเดินทางเข้าไปหรือพำนักอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้คำสั่งห้ามเดินทางโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอาจเผชิญกับโทษทางอาญาและทางปกครอง.