ทูตปักกิ่งโร่ปฏิเสธรายงานสื่อญี่ปุ่นอ้างแพทย์จีนทำการปลูกถ่ายไตในกัมพูชา

MGR Online - เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชาได้ปฏิเสธรายงานของหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นฉบับหนึ่งที่อ้างว่าแพทย์ชาวจีนได้ทำการปลูกถ่ายไตในกรุงพนมเปญ โดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่างเป็นเท็จโดยสิ้นเชิง
ในคำแถลงที่โพสต์ลงบนเฟซบุ๊กวันนี้ (10) หวัง เหวินปิน เอกอัครราชทูตจีนกล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูตจีนได้ตรวจสอบเรื่องนี้กับโรงพยาบาล Preah Ket Mealea แล้ว และได้รับแจ้งว่าไม่มีแพทย์ชาวจีนคนใดเคยมีส่วนร่วมในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตที่โรงพยาบาลแห่งนี้
“รายงานเรื่องนี้เป็นเท็จโดยสิ้นเชิง” หวัง เหวินปิน กล่าว พร้อมกับกล่าวหาหนังสือพิมพ์โยมิอุริ ชิมบุน ของญี่ปุ่นว่าเผยแพร่ข่าวปลอม
เอกอัครราชทูตจีนไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความต้นฉบับ หรือระบุข้อกล่าวอ้างที่หนังสือพิมพ์ดังกล่าวได้กล่าวไว้
การปฏิเสธดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความอ่อนไหวที่เพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติทางการแพทย์และการมีส่วนเกี่ยวข้องของต่างชาติในภาคสาธารณสุขของกัมพูชา
นักวิเคราะห์กล่าวว่าการปฏิเสธอย่างรวดเร็วนี้สะท้อนถึงความกังวลของปักกิ่งเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่เชื่อมโยงกับข้อกล่าวหาเรื่องการดำเนินการทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการควบคุมในต่างประเทศ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กัมพูชาพยายามเสริมสร้างการกำกับดูแลระบบสาธารณสุขของตน โดยทางการได้ให้คำมั่นว่าจะปรับปรุงความโปร่งใสและรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล.
ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์ โยมิอุริ ชิมบุน (The Yomiuri Shimbun) ของญี่ปุ่น รายงานว่า คณะแพทย์ชาวจีนได้ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่ยังมีชีวิตอย่างผิดกฎหมาย ที่โรงพยาบาลทหาร พระเกตุมาลา (Preah Ket Mealea Hospital) กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
รายงานข่าวระบุว่า ตามการสืบสวนของตำรวจนครบาลกรุงโตเกียว ซึ่งหนังสือพิมพ์โยมิอุริ ชิมบุนนำมาเผยแพร่ ระบุว่า ผู้ป่วยชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งจ่ายเงิน 12.3 ล้านเยน (ประมาณ 76,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ให้กับขบวนการนายหน้า เพื่อเข้ารับการปลูกถ่ายไตในกัมพูชา โดยมีการทำหนังสือส่งตัวผู้ป่วยส่งผ่านผู้ประสานงานชาวจีนในกัมพูชา ไปยังทีมแพทย์ชาวจีนที่ดำเนินการผ่าตัด โดยใช้ไตจากผู้บริจาคชาวกัมพูชา
รายงานดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อเดือนกรกฎาคม 2569 ทางการญี่ปุ่นจับกุม ฮิโรมิจิ คิคุจิ (Hiromichi Kikuchi) พร้อมผู้ต้องหาอีก 2 คน ในข้อหาดำเนินกิจการนายหน้าซื้อขายอวัยวะผ่านบริษัท โคคุไซ อิเรียว โซดันชิตสึ (Kokusai Iryo Sodanshitsu – International Medical Consultation Office) ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว
คดีนี้ถือเป็น การบังคับใช้กฎหมายครั้งแรกของญี่ปุ่น ต่อการเป็นนายหน้าจัดหาการปลูกถ่ายอวัยวะในต่างประเทศเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
นอกจากนี้ ตำรวจยังอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้อำนวยการคลินิกแห่งหนึ่งในนครโอซากา ซึ่งถูกกล่าวหาว่าได้รับเงินตอบแทนเพื่อออกหนังสือส่งตัวผู้ป่วย ช่วยอำนวยความสะดวกให้เดินทางไปรับการปลูกถ่ายอวัยวะในกัมพูชา
สำหรับโรงพยาบาล พระเกตุมาลา (Preah Ket Mealea Hospital) ในกรุงพนมเปญ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงกลาโหมกัมพูชา เคยตกเป็นข่าวเมื่อปี 2566 หลังเจ้าหน้าที่นานาชาติทลายเครือข่ายค้ามนุษย์ที่ลักลอบส่งชาวอินโดนีเซียกว่า 100 คน ไปขายไตในกัมพูชา
ทั้งนี้ กัมพูชาประกาศห้ามการปลูกถ่ายอวัยวะเพื่อการค้าอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2559.