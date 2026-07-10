บ.จีนวางแผนสร้างโรงงานผลิต “โดรนเกษตร” ในลาว

MGR Online - บริษัทจีน-กระทรวงเกษตรลาว เซ็น MOU ศึกษาโครงการสร้างโรงงานผลิตโดรนเพื่อใช้ในภาคการเกษตรในลาว
สื่อทางการของกระทรวงสารกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว รายงานว่า เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 กรมแผนการและความร่วมมือ กระทรวงสารกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ(MOU) กับบริษัท พัฒนาอุตสาหกรรมจีน ลองฮุน จำกัด ขึ้นในนครหลวงเวียงจันทน์
เนื้อหาใน MOU ระบุว่า ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงงานประกอบและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) และโรงงานผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า(EV) สำหรับใช้ในภาคเกษตรกรรม การสำรวจที่ดิน การป้องกันไฟป่า การกู้ภัยฉุกเฉินในเขตชนบท รวมถึงการป้องกัน รักษาสิ่งแวดล้อม ในลาว
โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการผลิตและประกอบเครื่องจักรกลที่ทันสมัยสำหรับใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตร เพื่อค้ำประกันด้านเสบียงอาหารและโภชนาการ การผลิตสินค้าเกษตร เพื่อใช้ภายในประเทศและส่งออก ของลาว
ตัวแทนผู้ลงนามใน MOU ได้แก่ นายบุนเดด สุดทะวิไล หัวหน้ากรมแผนการและความร่วมมือ นายลี่ จี ประธานบริษัท พัฒนาอุตสาหกรรมจีน ลองฮุน โดยมี พ.อ.ไพวัน อาลิยะทำ รองหัวหน้ากรมสู้รบ กระทรวงป้องกันประเทศ นาย Chern Xiang ประธานบริษัท เอบีการค้า ขาออก-ขาเข้า จำกัด รวมถึงนางจันทะคอน บัวละพัน รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นสักขีพยาน