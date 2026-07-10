ชาวเขมรนับร้อยรวมตัวรำลึกครบรอบ 10 ปี นักวิจารณ์รัฐบาลชื่อดังถูกสังหารกลางกรุงพนมเปญ

เอเอฟพี - นักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชาประมาณ 200 คน รวมตัวกันในกรุงพนมเปญวันนี้ (10) เพื่อรำลึกครบรอบ 10 ปี ของการฆาตกรรมนักวิจารณ์รัฐบาลชื่อดัง และประณามสิ่งที่พวกเขาระบุว่าเป็นการปกปิดทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง
เขม เลย์ นักวิเคราะห์ที่คลุกคลีอยู่กับการเมืองระดับรากหญ้า ถูกยิงระยะเผาขนที่ร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเมืองหลวงเมื่อปี 2559
เอือธ อัง อดีตนายทหาร กำลังรับโทษจำคุกตลอดชีวิตหลังจากสารภาพว่าเป็นผู้สังหาร โดยเขาระบุว่ามีแรงจูงใจจากหนี้ที่ค้างชำระ
แต่นักวิจารณ์กล่าวว่าการพิจารณาคดีช่วงสั้นๆ ของเขาเป็นการปกปิดทางการเมือง
นักเคลื่อนไหว นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ ประมาณ 200 คน รวมตัวกันวันนี้ ที่ร้านกาแฟในปั๊มน้ำมัน โดยพวกเขาได้วางดอกไม้ไว้ที่หน้ารูปของเขม เลย์
หลายคนผูกผ้าคาดศีรษะที่มีข้อความเขียนว่า “ความยุติธรรม” ในขณะที่คนอีกส่วนหนึ่งถือรูปของนักวิจารณ์ที่ถูกสังหารเดินขบวนวนรอบสถานที่เกิดเหตุ 3 รอบ โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของรัฐเฝ้าดูอยู่
“เราต้องการบอกกับเขม เลย์ ว่าตราบใดที่เขายังไม่ได้รับความยุติธรรม เราจะไม่มีวันลืมเขา” ชิม สิธา ผู้นำสหภาพแรงงานที่เป็นตัวแทนของคนงานกาสิโน กล่าว
เขม เลย์ เป็นนักวิจารณ์นักการเมืองกัมพูชาทุกฝ่ายอย่างเปิดเผย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิพากษ์วิจารณ์การทุจริตที่สร้างความเสียหายต่อประเทศ
ไม่นานก่อนถูกสังหาร เขาได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับรายงานการสืบสวนที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเงินหลายล้านดอลลาร์ที่ครอบครัวของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุน เซน ที่ดำรงตำแหน่งผู้นำมายาวนานสะสมไว้
รัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมนี้
“เราต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดการสอบสวนใหม่ ค้นหาฆาตกรตัวจริง นำตัวผู้ที่เกี่ยวข้องและที่อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมเขม เลย์ มาดำเนินคดีตามกฎหมาย” รง ชุน นักการเมืองฝ่ายค้าน กล่าวกับนักข่าว
ฮุน เซน ที่ปกครองกัมพูชาเกือบ 4 ทศวรรษ ได้ลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี 2566 และส่งมอบอำนาจให้กับฮุน มาเนต บุตรชายคนโตของเขา แต่ฮุน เซน ยังคงดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภาและยังคงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในการเมืองระดับชาติ.