อาเซียนจะประชุมนัดพิเศษกับพม่าเรื่องสงครามกลางเมือง-การมีส่วนร่วมกับกลุ่ม

รอยเตอร์ - ฟิลิปปินส์กล่าวว่าการประชุมที่จะเกิดขึ้นระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่านั้น จะหารือเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองของประเทศและการมีส่วนร่วมกับกลุ่มอาเซียนหลังจากห่างกันนาน 5 ปี
ในฐานะของประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่มีสมาชิก 11 ประเทศ ฟิลิปปินส์จะเป็นผู้นำการประชุมในวันอาทิตย์ (12) ที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประชุมแบบพบหน้ากันครั้งแรกกับนักการทูตระดับสูงของพม่า นับตั้งแต่การรัฐประหารปี 2564 และความขัดแย้งที่ตามมา ซึ่งนำไปสู่การกีดกันนายพลจากการประชุมสุดยอดของกลุ่ม
การรัฐประหารโดยกองทัพที่ปกครองพม่ามาถึง 5 ทศวรรษจาก 6 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดความวุ่นวาย การปราบปรามการประท้วงที่นำไปสู่สงครามกลางเมือง ซึ่งมีผู้เสียชีวิตประมาณ 100,000 คน และอีกหลายล้านคนต้องพลัดถิ่น โดยกองทัพถูกกล่าวหาว่ากระทำการโหดร้ายทารุณอย่างกว้างขวาง
กองทัพพม่าปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านั้น และในขณะนี้ประเทศปกครองโดยรัฐบาลพลเรือนหลังจากการเลือกตั้งเมื่อต้นปี ที่มีอดีตผู้บัญชาการทหารและผู้นำรัฐบาลทหาร พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย เป็นประธานาธิบดี
รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ย้ำว่าพม่ายังคงเป็นส่วนสำคัญของอาเซียน และการประชุมในวันอาทิตย์จะเป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ที่จะเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าได้รายงานสถานการณ์ในประเทศต่อคู่เจรจา
“คาดว่าจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอาเซียนกับพม่า ตลอดจนขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมที่พม่าอาจใช้แก้ไขข้อกังวลต่างๆ เกี่ยวกับการยุติความรุนแรง การเจรจาอย่างสร้างสรรค์ระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม” คำแถลงระบุ
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย กำลังพยายามที่ยุติภาวะชะงักงันกับอาเซียน และได้เดินทางเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
สาเหตุสำคัญที่ทำให้พม่าถูกกีดกันออกจากกลุ่มคือความล้มเหลวในการดำเนินการตามฉันทมติ 5 ข้อ ที่ตกลงกับอาเซียนหลังการรัฐประหาร ซึ่งระบุขึ้นขั้นตอนต่างๆ เพื่อลดความรุนแรงและการเจรจาระหว่างกลุ่มที่ทำสงคราม
แต่การฟื้นฟูความสัมพันธ์อาจมีความท้าทายมากขึ้น จากญัตติของรัฐสภาพม่าที่คัดค้านแผนสันติภาพ โดยระบุว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในและเป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของอาเซียน
บทความที่ตีพิมพ์ในวันศุกร์ในหนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมา ที่เป็นกระบอกเสียงของกองทัพระบุว่า สมาชิกสภาได้ลงมติเห็นชอบต่อมติที่ขอให้รัฐบาลทบทวนและตั้งคำถามเกี่ยวกับจุดยืนของอาเซียน
“ระหว่างการอภิปราย สมาชิกสภานิติบัญญัติจากทั้งสองสภาส่วนใหญ่สนับสนุนญัตติดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าอาเซียนควรประเมินจุดยืนของตนเกี่ยวกับพม่าอีกครั้ง หลังการพัฒนาทางการเมืองและการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง” บทความในหนังสือพิมพ์ ระบุ.