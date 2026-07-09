กัมพูชากล่าวหาไทยกลางเวทีนานาชาติ บอกไทยใช้ UNCLOS ระงับการเจรจาพรมแดนทางบก

MGR Online - เจ้าหน้าที่อาวุโสของกัมพูชากล่าวหาว่าไทยกำลังใช้ขั้นตอนของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) ชะลอคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ที่ทำให้กระบวนการเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาทเขตแดนทางบกที่คืบหน้าเพียงเล็กน้อยหยุดชะงักลง
อุช บอริธ รองประธานคนที่หนึ่งของวุฒิสภากัมพูชาและประธานคณะผู้แทนกัมพูชาของสมัชชารัฐสภาแห่งกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส (APF) ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่เมืองยาอุเด ประเทศแคเมอรูน
สื่อกัมพูชารายงานว่าหลังจากที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าในปี 2544 ที่เป็นข้อตกลงทวิภาคีฉบับเดียวสำหรับพื้นที่อ้างสิทธิในทะเลที่ทับซ้อนกัน กัมพูชาได้เปลี่ยนไปสู่การประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) โดยนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ได้กล่าวถึงกระบวนการดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.
ทั้งสองประเทศได้แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยฝ่ายละ 2 คน แต่อย่างไรก็ตาม อุช บอริธ กล่าวว่าไทยกำลังเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามด้วยการใช้ความริเริ่ม UNCLOS ของกัมพูชา เป็นข้ออ้างในการระงับการประชุม JBC
เจ้าหน้าที่กัมพูชาผู้นี้ยังกล่าวอีกว่า นอกจากไทยจะไม่ดำเนินการตามคำขอของกัมพูชาในการกลับมาดำเนินงานการปักปันเขตแดนที่ระงับไปตั้งแต่เดือนม.ค. ฝ่ายไทยกลับกำลังสร้างข้อเท็จจริงในพื้นที่ ซึ่งกัมพูชาได้ประท้วงอย่างต่อเนื่อง
เขาระบุว่า JBC เป็นกลไกทวิภาคีทางเทคนิค และไม่ควรถูกนำมาเชื่อมโยงกับการพิจารณาทางการเมือง ความล่าช้าอาจบ่อนทำลายความร่วมมือทวิภาคีและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
“สิ่งนี้ขัดต่อหลักการระงับข้อพิพาทอย่างสันติและการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ” บอริธกล่าว พร้อมกับยืนยันว่ากัมพูชามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงและกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขข้อพิพาททั้งทางบกและทางทะเล
รองประธานวุฒิสภากัมพูชายังร้องขอให้ครอบครัวรัฐสภาแห่งกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสให้การสนับสนุนหลักการอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน การไม่ใช้กำลัง ความสุจริตใจ การปฏิบัติตามข้อตกลง และการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี.