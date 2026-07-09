ดินยุบตัวเป็นหลุมลึก 8 จุดที่สะหวันนะเขต ทางการลาวแจงเป็นเหตุธรรมชาติ

MGR Online - เกิดเหตุดินยุบตัวอีกแล้วที่ทุ่งนาเมืองวิละบูลี แขวงสะหวันนะเขต ทางการลาวลงพื้นที่ตรวจสอบ แจงเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติจากน้ำเซาะชั้นหินปูนใต้ดินเป็นโพรง ไม่ใช่ผลกระทบจากการทำเหมืองแร่
เช้าวันนี้ (9 ก.ค. 69) ได้เกิดเหตุดินยุบตัวเป็นหลุมลึก ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ประมาณ 8-9 หลุม กลางทุ่งนาในเขตบ้านหนองกะแด้ง เมืองวิละบูลี แขวงสะหวันนะเขต แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตาม เหตุดังกล่าวได้ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ไม่มีใครกล้าออกไปทำนา เพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย
ต่อมา ฝ่ายปกครองเมืองวิละบูลีได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ พบหลุมที่เกิดจากดินยุบตัวรวม 8 หลุม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 2 เมตร ถึง 4 เมตร
จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้ประเมินสถานการณ์และสันนิษฐานสาเหตุเบื้องต้นว่า เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เนื่องจากโครงสร้างชั้นหินใต้ดินในบริเวณดังกล่าวเป็นหินปูน เมื่อถูกน้ำกัดเซาะต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายปี ทำให้เกิดช่องว่างในชั้นหินปูนใต้ดิน ประกอบกับฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ ทำให้หน้าดินเกิดการยุบตัว
ตามรายงานข่าวจากเพจข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้า สื่อทางการของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ระบุว่า เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในบริเวณนี้ เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้ว รวมถึงเป็นลักษณะการยุบตัวของดินเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นที่บ้านทุ่งคาน้อย เมืองหินบูน แขวงคำม่วน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องยืนยันว่า เหตุดินยุบตัวที่บ้านบ้านหนองกะแด้ง เมืองวิละบูลี ช่วงเช้าวันนี้ ไม่ได้เกิดจากการทำเหมืองแร่แต่อย่างใด พร้อมแจ้งต่อประชาชนอย่างได้แตกตื่นตกใจ และติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวทางการ ที่จะนำความคืบหน้ามารายงานเป็นระยะ
ก่อนหน้านี้ พื้นที่ตอนกลางของ สปป.ลาว ทั้งในแขวงเวียงจันทน์และแขวงคำม่วน ได้เกิดเหตุดินยุบตัวเป็นหลุมลึกหลายครั้ง เนื่องจากเป็นพื้นที่สัมปทานขุดค้นและทำเหมืองแร่โปแตช ของนักลงทุนจีน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้าน
เหตุดินยุบครั้งรุนแรงที่สุด เกิดขึ้นเมื่อเช้าตรู่ของวันที่ 2 มกราคม 2569 ในเขตบ้านทุ่งมั่ง เมืองไซทานี นครหลวงเวียงจันทน์ ทำให้มีผู้สูญหายรวม 4 ราย เป็นครอบครัวชาวนา ประกอบด้วย พ่อ แม่ กับลูกชายอีก 2 คน ที่กำลังนอนเฝ้าต้นข้าวอยู่ในเถียงนา แต่เกิดดินยุบตัว ดูดร่างทั้ง 4 ชีวิตจมหายลงไปในดิน จนถึงขณะนี้ ก็ยังไม่พบร่างของทั้ง 4 แต่อย่างใด
พื้นที่เมืองวิละบูลี แขวงสะหวันนะเขต ไม่มีการทำเหมืองโปแตช แต่ในเมืองเซโปนที่อยู่ใกล้เคียงเป็นแหล่งแร่ทองคำขนาดใหญ่ของลาว มีบริษัทล้านช้าง มิเนอรัล ของนักลงทุนจีน เป็นเจ้าของสัมปทาน