รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะประชุมกับรัฐมนตรีพม่าที่กรุงเทพฯ สุดสัปดาห์นี้

รอยเตอร์ - รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนจะจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่า ในกรุงเทพฯ ในวันที่ 12 ก.ค. ตามการเปิดเผยของไทยและเวียดนามวันนี้ (9)
การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลใหม่ของพม่าที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพซึ่งขึ้นมามีอำนาจหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นปี กำลังแสวงหาการยกเลิกการห้ามผู้นำของตน หลังจากที่พวกเขาถูกกีดกันจากการประชุมสุดยอดอาเซียนภายหลังการรัฐประหารในปี 2564 และสงครามกลางเมืองที่ตามมา
“การประชุมในกรุงเทพฯ เป็นโอกาสสำหรับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยตรง เสริมสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการเจรจาเพื่อการปรองดองในพม่า” โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนาม กล่าว.